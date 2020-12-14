В Японии начнут продавать генетически модифицированные помидоры

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Токио, 11 декабря (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии было уведомлено о планах продажи помидоров, созданных с помощью методов редактирования генома. Это первый шаг в области внедрения пищевых продуктов с измененным геномом в стране.

Уведомление подал токийский стартап Sanatech Seed Co.

Помидоры, совместно разработанные Sanatech и Университетом Цукубы, содержат в четыре-пять раз больше гамма-аминомасляной кислоты, чем обычные помидоры, и, вероятно, помогут сдерживать повышение артериального давления.

Правительство требует проверки безопасности генно-модифицированных пищевых продуктов, в которых присутствуют гены других организмов, но не делает разницы между улучшенными сортами и продуктами с измененным геномом, не содержащими генов других организмов.

Перед внедрением продуктов питания с измененным геномом министерство здравоохранения заранее консультируется с разработчиками и проверяет, как изменяются гены.

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