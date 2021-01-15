В Японии обсуждают поправки к закону, позволяющие обеспечить выплаты на детей после развода
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Токио, 15 января (Jiji Press). Министр юстиции Японии Камикава Ёко заявила, что попросит консультативную группу рассмотреть поправки к закону, чтобы обеспечить выплаты на детей после развода.
Законодательный совет, который консультирует министра, проведёт общее собрание в феврале, чтобы начать широкое обсуждение правовой системы, касающейся развода и воспитания детей.
В Японии около 40 процентов семей без отца имеют соглашения о выплатах на детей, а для семей без матери этот показатель составляет всего 20 процентов. Невыплата алиментов считается причиной бедности в неполных семьях.
В прошлом месяце экспертная комиссия Министерства юстиции составила отчёт, в котором содержится призыв добавить в Гражданский кодекс положение о праве требовать выплаты на детей.
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