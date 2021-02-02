В Токио более 1000 человек выразили протест против военного переворота в Мьянме

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Токио, 1 февраля (Jiji Press). Более 1000 человек, включая мьянманцев, собрались перед зданием штаб-квартиры Университета Организации Объединенных Наций в Токио, чтобы выразить протест против военного переворота в Мьянме.

Участники призвали к освобождению фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других политических деятелей, задержанных в ходе переворота.

Протестующие держали фотографии Су Чжи и надели красные шляпы и футболки, символизирующие её политическую партию, Национальную лигу за демократию.

Хнин Вут Йи, 26-летняя студентка по обмену, участвовавшая в протестах, сказала, что она обеспокоена тем, что её страна «вернётся в прошлую эпоху военного режима».

«Это определенно плохо для страны, – сказала она. – Вот почему мы выражаем здесь свои чувства».

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