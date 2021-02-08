В Японии упростят систему закупок энергии из возобновляемых источников

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Токио, 5 февраля (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность создания системы, которая упростит для компаний закупку электроэнергии, произведенной из источников с нулевым выбросом углерода, включая возобновляемые источники, заявил министр промышленности Кадзияма Хироси.

С помощью рассматриваемой системы правительство надеется увеличить экспорт продукции, производимой в основном с использованием электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Экспертная комиссия министерства должна разработать проект системы примерно к лету, реализовать систему правительство намерено в течение нескольких лет.

Во всём мире распространяется движение за декарбонизацию, и всё большее внимание уделяется сокращению выбросов углекислого газа не только при использовании автомобилей и других товаров, но и при их производстве и утилизации.

К международной организации компаний RE100, стремящейся получать всю электроэнергию, которую они используют для работы, из возобновляемых источников, присоединились многие японские компании, в том числе гигант технологий и развлечений Sony Corp.

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