Японская комиссия по справедливой торговле предупредила гигантов ИТ-индустрии о возможных нарушениях антимонопольных законов

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Токио, 17 февраля (Jiji Press). Японская комиссия по справедливой торговле предупредила в своем отчёте, что несоответствующее использование гигантами информационных технологий личных данных и односторонние изменения условий контрактов с партнёрами в бизнесе цифровой рекламы могут представлять собой злоупотребление доминирующей позицией в отношениях, что запрещено антимонопольным законодательством.

Заключительный отчёт антимонопольного органа по установлению фактов в области цифровой рекламы знаменует собой начало работы правительства по регулированию деятельности таких гигантов ИТ, как американский Google LLC.

Согласно результатам опроса, некоторые платформы для таргетированной рекламы используют такие личные данные, как информация о местоположении, несмотря на пользовательские настройки, запрещающие отслеживание истории поиска на их веб-сайтах.

Если потребителям не будут даны достаточные объяснения, такая практика будет расценена как получение личной информации ненадлежащим образом, пояснила FTC в отчёте.

Комиссия также предупредила ИТ-гигантов о возможности предъявления обвинений за нарушение закона, если они нанесут ущерб спонсорам цифровой рекламы и операторам веб-сайтов, воспользовавшись своим «доминирующим положением».

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