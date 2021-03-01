Правительство Японии приняло законопроект об ответственности за использование GPS при преследованиях (сталкинге)

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Правительство Японии приняло законопроект, который предусматривает ответственность за использование устройств GPS-мониторинга для преследования (сталкинга).

Законопроект о пересмотре закона о преследованиях также направлен на регулирование деятельности по сбору информации о местоположении от объектов с помощью новых средств, которые становятся доступными благодаря развитию технологий.

Правительство планирует представить законопроект, принятый на заседании кабинета министров, на текущей сессии парламента Японии.

Законопроект предусматривает ответственность за установку устройств GPS-мониторинга без согласия объекта слежения и сбор информации о местоположении человека без его согласия с помощью, например, приложений для смартфонов на принадлежащем объекту смартфоне.

В законопроекте используется выражение «оборудование, которое записывает и отправляет информацию о местоположении» применительно к устройствам GPS, так что использование новых технологий для сбора такой информации для преследования может регулироваться без пересмотра закона.

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