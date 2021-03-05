В Японии в 2020 году количество обращений за консультациями в связи с «местью через порнографию» достигло рекордного уровня в 1570 случаев
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Токио, 4 марта (Jiji Press). Количество консультаций с полицией в связи со случаями «порнографической мести» в Японии выросло на 91 по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордного показателя в 1570 случаев в 2020 году, как показывают опубликованные 4 марта данные Национального агентства полиции.
«Порнографическая месть» состоит в распространении в Итнернете сексуально откровенных фото- или видеоизображений людей – например, бывших и нынешних партнёров.
В 660 случаях жертвы такой мести были в возрасте от 20 до 29 лет, это наибольшая доля среди возрастных групп. В 429 случах фигурировали люди в возрасте 19 лет и младше.
Общее количество жертв в возрасте 20 лет и младше составило 70% от общего числа. Самой молодой жертве было 10 лет.
Было зарегистрировано 13 случаев с жертвами в возрасте 60-69 лет и три дела с жертвами в возрасте 70 лет и старше.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]