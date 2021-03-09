В парке Universal Studios Japan открывается новая тематическая зона, посвящённая играм Nintendo

Новости

Осака, 8 марта (Jiji Press). В парке Universal Studios Japan 8 марта откроется новая зона развлечений с популярными видеоиграми от Nintendo Co., как сообщила компания-оператор этого тематического парка, расположенного в городе Осака в западной Японии.

В конце февраля японское правительство отменило второе чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса в префектуре Осака. Открытие зоны Super Nintendo World дважды откладывалось из-за коронавирусного кризиса.

Посетителей попросят пока приобретать отдельные билеты для входа в новую зону внутри тематического парка, вход в зону Nintendo будет разрешён только в указанное на билетах время.

Первоначально планировалось открыть эту площадку летом 2020 года, но открытие было отложено на начало февраля 2021 года из-за вирусного кризиса. В январе этого года оператор USJ решил снова отложить открытие после того, как правительство объявило новое чрезвычайное положение, которое первоначально охватывало Токио и три окружающих его префектуры, а позже было расширено на Осаку и шесть других префектур.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме