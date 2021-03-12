В Японии в 2020 году 1819 несовершеннолетних стали жертвами преступлений, связанных с использованием соцсетей
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Токио, 11 марта (Jiji Press). Число жертв преступлений, совершённых через социальные сети, в возрасте до 18 лет в прошлом году составило 1819 человек, сообщило Национальное полицейское управление.
Общий показатель снизился на 12,6% по сравнению с предыдущим годом, но выросло количество учеников начальной школы, ставших жертвами онлайн-преступлений.
Национальное полицейское управление проводит информационно-просветительские мероприятия, направленные на предотвращение преступлений против несовершеннолетних, а также призывает операторов платформ социальных сетей также действовать в этом направлении.
Среди пострадавших от преступлений больше всего учащихся старших классов, 917 человек, что на 127 меньше предыдущего года, за ними следуют ученики младших классов с 695 жертвами, на 152 человека меньше. Жертвами преступлений также стали 84 ученика начальной школы, что на 12 больше, чем годом ранее.
Около 90% от общего числа дел касались нарушений закона о наказании за детской проституции и детской порнографии, а также местных постановлений, запрещающих неприличную сексуальную активность с участием несовершеннолетних. Число случаев похищения людей, например, когда убежавших из дома девочек преступники заставляли жить в своих домах, увеличилось с 29 до 75.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]