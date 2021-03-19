В Японии бывшему высокопоставленному чиновнику прокуратуры предъявлено обвинение в участии в азартных играх

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Токио, 18 марта (Jiji Press). Курокаве Хирому, бывшему начальнику Верховной прокуратуры Токио, было предъявлено сводное обвинение в азартных играх в маджонг.

Согласно обвинительному заключению, поданному специальной следственной группой Токийской окружной прокуратуры, 64-летний Курокава играл в маджонг на деньги с двумя сотрудниками газеты «Санкэй симбун», включая репортёра, и сотрудником газеты «Асахи симбун» четыре раза в апреле-мае прошлого года, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение из-за нового коронавируса.

Специальное подразделение не смогло предъявить обвинения трём сотрудникам газет.

Курокава однажды избежал обвинения, но спецподразделение повторно расследовало дело после того, как в декабре прошлого года следственный комитет прокуратуры Токио вынес решение в пользу обвинительного заключения.

«Мы рассмотрели это дело, поскольку серьёзно отнеслись к решению комитета, – заявил на пресс-конференции заместитель главного прокурора районной прокуратуры Ямамото Хироси. – Мы пришли к выводу, что суммарное обвинение уместно (для Курокавы) с точки зрения достижения баланса между этим делом и аналогичными инцидентами в прошлом».

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