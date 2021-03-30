Застрявшее в Суэцком канале японское судно снято с мели

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Каир, 29 марта. (Jiji Press). Японское судно-контейнеровоз Ever Given было снято с мели в Суэцком канале, через шесть дней после того, как оно село на мель на ключевом водном пути, соединяющем Азию и Европу, сообщило руководство Суэцкого канала.

Судоходство по каналу, вероятно, будет возобновлено 29 марта вечером, сообщил местным СМИ глава ведомства Усама Раби.

Утром во время прилива при помощи больших буксиров снимали с мели 220 000-тонный Ever Given, один из крупнейших контейнеровозов в мире, длиной 400 метров и шириной 59 метров.

Судно принадлежит Shoei Kisen Kaisha Ltd., зарегистрированной в городе Имабари, префектура Эхимэ в западной части Японии. Оператор – тайваньская Evergreen Marine Corp.

Ever Given не мог продолжать движение из-за того, что нос судна застрял в грязи после удара о берег канала. Местные власти и команда спасателей удалили огромное количество грязи вокруг носовой части корабля, работа по снятию с мели судна была очень сложной из-за его веса.

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