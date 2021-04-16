Япония встречает кока-колу и жевательную резинку из Антарктики

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Национальный институт полярных исследований отпраздновал возвращение в Японию консервированной кока-колы и жевательной резинки, найденных в Антарктиде более чем через пятьдесят лет после того, как они были там оставлены.

В кампусе института в Татикава в Токио исследователи провели церемонию возвращения предметов, обнаруженных зимовщиками Японской антарктической исследовательской экспедиции в сентябре прошлого года.

Команда обнаружила банку Coca-Cola, первая консервированная версия которой в Японии поступила в продажу в 1965 году, и жевательную резинку Cool Mint компании Lotte Co., выпущенную в 1960 году, недалеко от станции Сёва, японской антарктической исследовательской базы.

Обе находки, которые в своё время были привезены исследователями в Антарктиду более 50 лет назад, были отправлены обратно в Японию в феврале этого года.

Как сообщила компания Coca-Cola (Japan) Co., извлечённую банку было необходимо открывать консервным ножом, добавив, что у компании не сохранилось таких старых банок.

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