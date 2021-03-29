Японская группа исследователей провела успешные испытания подводного робота

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Токио, 26 марта (Jiji Press). Японская исследовательская группа успешно провела испытания автономного подводного робота, разработанного для измерения формы нижней поверхности морского льда и температуры морской воды.

Робот был разработан исследователями из Токийского университета и Национального института полярных исследований для точной оценки количества льда в Антарктиде. В составе группы работает Маки Тосихиро, доцент Токийского университета.

Используя робота, команда намерена провести исследования в Антарктическом океане у станции «Сёва», японского антарктического исследовательского центра, в 2022 финансовом году, который начнётся в апреле следующего года.

Измерение количества льда в Антарктиде необходимо для прогнозирования его воздействия на изменение климата, а наблюдения с воздуха не дают достаточной информации.

Робот длиной 2,1 метра оснащён ультразвуковыми датчиками и датчиками ускорения, предназначенными для автономного обнаружения препятствий и обследования целевых участков.

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