[Видео] Робот-почтальон компании Panasonic

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В городе Фудзисава префектуры Канагава компания Panasonic представила автоматически управляемого робота-почтальона, проведя тестовое испытание по доставке лекарственных средств из аптеки к дому. Компания ввести его в коммерческое использование в течение 2021 года, для чего необходим пересмотр Закона о дорожном движении. Съёмка проводилась 12 марта.

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