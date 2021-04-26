Жена китайского военного подозревается в участии в организации кибератак на организации в Японии

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Согласно источникам в следственных органах, жена подозреваемого китайского военнослужащего просила бывшего китайского студента в Японии сотрудничать в реализации схемы, которая привела к кибератакам, нацеленным на примерно 200 организаций в стране.

Как сообщили в среду информированные источники, отдел общественной безопасности столичного управления полиции считает, что эта женщина является женой члена отряда 61419 Народно-освободительной армии, занимающегося кибератаками.

Разоблачение стало возможным после того, как полиция отправила в прокуратуру документы о члене Коммунистической партии Китая в возрасте 30-39 лет в отношении его предполагаемой причастности к кибератакам против Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и других организаций.

Член партии, который работает системным инженером в крупной телекоммуникационной компании, связанной с правительством Китая, подозревается в подписании контракта на аренду сервера под вымышленным именем в 2016-2017 годах в рамках схемы кибератаки.

Отдел общественной безопасности считает, что атаки, вероятно, были совершены Tick, хакерской группой, связанной с НОАК, сообщили источники.

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