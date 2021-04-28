На острове Авадзи в Японии обнаружены кости динозавров, принадлежащие ранее неизвестному виду

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Кобе, 27 апреля (Jiji Press). Окаменелости динозавров, обнаруженные на острове Авадзи в префектуре Хёго в 2004 году, относятся к новому виду, как показало исследование группы учёных, в основном работающих в японских университетах.

Новый вид был назван Yamatosaurus izanagii, как указано в статье, опубликованной в Интернете британским журналом Scientific Reports.

Ископаемые кости нижней челюсти, плеча и других частей были обнаружены 72-летним Кисимото Синго, местным коллекционером окаменелостей, в пласте, образовавшемся около 72 миллионов лет назад в конце мелового периода в городе Сумото на острове Авадзи в западной части Японии в мае 2004 г.

При первом исследовании решили, что часть скелета принадлежала разновидности Lambeosaurinae, группе динозавров из семейства растительноядных Hadrosauridae.

Но Кобаяси Ёсицугу, профессор Университета Хоккайдо, и его коллеги провели дальнейший анализ и определили, что скелет принадлежит к новому, более примитивному виду семейства Hadrosauridae с предполагаемой длиной от 7 до 8 метров и весом от 4 до 5 тонн.

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