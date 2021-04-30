В японском музее открыта выставка, посвящённая биологическим исследованиям императора Хирохито
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Токио, 29 апреля (Jiji Press). В японском национальном музее природы и науки открыта специальная выставка, посвященная биологическим исследованиям императора Хирохито (Сёва), в преддверии 120-летия со дня его рождения.
Музей в Токио сейчас закрыт в связи с чрезвычайным положением из-за эпидемии, оно продлится до 11 мая.
После окончания чрезвычайного положения выставка будет открыта до 20 июня. На ней будут представлены 238 предметов, включая инструменты, которые использовал император, такие как микроскоп, и образцы гидрозоанов, мелких морских животных, которым в основном были посвящены его исследования.
Император Сёва заинтересовался морскими существами, когда в возрасте 16 лет случайно нашел креветку-кенгуру на побережье недалеко от тогдашней императорской виллы в Нумадзу, преф. Сидзуока.
Его любовь к живым существам в целом иллюстрируется эпизодом из мемуаров Ириэ Сукемасы, который служил главным камергером императора Сёва.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]