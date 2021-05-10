В Японии приступают к обсуждению стандартов безопасности для летающих автомобилей
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Токио, 8 мая (Jiji Press). Министерство транспорта Японии начало полномасштабные обсуждения стандартов безопасности и других ключевых вопросов, связанных с практическим использованием «летающих автомобилей».
В апреле этого года министерство создало специальный департамент. Уже этой осенью новый департамент разработает руководство по процедурам, необходимым компаниям для проведения испытательных полётов разрабатываемых автомобилей.
К концу 2023 года министерство планирует установить стандарты требуемых характеристик и безопасности, а также систему лицензирования.
Летающие автомобили – это машины, которые поднимаются в воздух и передвигаются при помощи пропеллеров и других устройств.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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