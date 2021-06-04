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Токио, 3 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял закон о введении специальной системы отпуска по уходу за ребёнком для мужчин, которую можно использовать вскоре после рождения их детей.

Законопроект о пересмотре Закона об отпуске по уходу за ребёнком и семье был одобрен на пленарном заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента. Он был одобрен верхней палатой, Палатой советников, в апреле.

Пересмотренный закон должен вступить в силу в октябре 2022 года.

В соответствии с новой системой отцы могут взять отпуск продолжительностью до четырёх недель в течение восьми недель после родов их жён. У них будет возможность разбить этот отпуск на две части.

Отцы, желающие взять специальный отпуск, должны подать заявление своему работодателю как минимум за две недели до желаемого начала отпуска.

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