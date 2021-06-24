Обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов Второй мировой войны на Окинаве может занять ещё 100 лет

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Наха, префектура Окинава, 23 июня (Jiji Press). Чтобы обезвредить все примерно 1900 тонн бомб, которые не взорвались во время кровопролитной битвы за Окинаву 76 лет назад, в заключительной фазе Второй мировой войны, может потребоваться от 70 до 100 лет.

Предполагают, что именно столько осталось от общего количества в 10 000 тонн неразорвавшихся боеприпасов. Во время боёв было использовано около 200 000 тонн боеприпасов, в основном при морской артиллерийской стрельбе. 23 июня исполняется 76 лет со дня окончания битвы за Окинаву – организованные наземные боевые действия закончились 23 июня 1945 года.

В дополнение к работам по обезвреживанию бомб, проводимым вооруженными силами США и Силами самообороны Японии, в 1974 году частными компаниями был запущен проект по поиску неразорвавшихся снарядов в префектуре Окинава после произошедшего в том же году взрыва неразорвавшегося снаряда. В результате взрыва возле детского сада в столице префектуры городе Наха четыре человека погибли и 34 получили ранения.

Предполагают, что многие неразорвавшиеся бомбы остались в земле в Нахе и других частях префектуры, где происходили ожесточенные бои во время битвы за Окинаву, которая началась в марте 1945 года.

При этом предварительный поиск неразорвавшихся снарядов не является обязательным для жилищного строительства и других проектов землепользования в этих районах. Хотя в 2012 году национальные правительства и правительства префектур запустили программы субсидий для покрытия расходов на расследование взрывов, компании стараются избегать таких расследований из опасений задержек строительных проектов.

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