Палата представителей США рассматривает вопрос об одобрении использования лекарства от болезни Альцгеймера

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Нью-Йорк, 25 июня (Jiji Press). Два комитета Палаты представителей США заявили, что изучат вопрос об одобрении и ценах на адуканумаб, новое лекарство от болезни Альцгеймера, разработанное совместно японской Eisai Co. и американской биофармацевтической компанией Biogen Inc.

Председатель Комитета по энергетике и торговле Фрэнк Паллоне и председатель Комитета по надзору и реформированию Кэролайн Мэлоуни заявили, что имеют «серьёзные опасения по поводу высокой цены» на адуканумаб и «процесса, который привел к его утверждению, несмотря на вопросы о клинической пользе препарата».

Новое средство было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в начале этого месяца и стало доступно для пользователей.

Хотя клинические испытания адуканумаба проводились только на ранних стадиях болезни Альцгеймера с легкими когнитивными нарушениями, на этикетке препарата указано, что его можно широко использовать для лечения болезни Альцгеймера, говорится в заявлении.

Консультативный комитет управления указал, что эффективность препарата недостаточно доказана. После одобрения препарата трое членов консультативного комитета в знак протеста подали в отставку.

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