[Видео] В Японии проведена демонстрация корабля, использующего водородное топливо
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10 августа компания Tsuneishi Craft & Facilities (город Ономити, префектура Хиросима) провела церемонию, на которой было объявлено о завершении строительства небольшого пассажирского судна Hydro Bingo, которое использует водород и дизельное топливо. По данным компании, это первое пассажирское судно в мире, использующее водород в качестве топлива. Оно может снизить выбросы углекислого газа (CO2) во время движения до 50% от выбросов при обычном двигателе. Судно будет использоваться как экскурсионный катер в префектуре Ямагути.
Судно разработано совместно с бельгийским судоходным гигантом CMB. Общая длина судна 19,4 метра, ширина 5,4 метра, валовая вместимость 19 тонн. Оно оборудовано двумя «двигателями совместного сгорания», которые сжигают смесь водорода и дизельного топлива. Максимальное количество пассажиров – 82 человека, то есть 2 члена экипажа и 80 пассажиров.
[Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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