Семья погибшей в следственном изоляторе в Японии женщины из Шри-Ланки: «Они обращались с ней как с животным»

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Токио, 12 августа (Jiji Press). Члены семьи умершей в следственном изоляторе в Японии женщины из Шри-Ланки, просмотрев видео с камеры наблюдения, заявили, что сотрудники иммиграционной службы обращались с ней «как с животным» незадолго до её смерти.

Агентство иммиграционной службы Японии показало родственникам женщины Вишме Сандамали, которая умерла в марте в возрасте 33 лет, видео, отредактированное до продолжительности примерно в два часа.

Они призвали агентство показать всю неотредактированную версию.

Женщина умерла в учреждении в городе Нагоя в центральной Японии после того, как примерно в январе её здоровье ухудшилось. Она приехала в Японию в 2017 году, чтобы изучать японский язык, но в августе прошлого года была доставлена ​​в учреждение из-за незаконного пребывания в стране после окончания срока визы.

Министр юстиции Камикава Ёко и комиссар агентства Сасаки Соко принесли извинения членам семьи погибшей.

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