Иммиграционная служба Японии признала недостатки в связи со смертью женщины из Шри-Ланки

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Токио, 10 августа (Jiji Press). Агентство иммиграционной службы Японии признало недостатки системы медицинского обслуживания в опубликованном 10 августа отчёте о расследовании смерти шри-ланкийской женщины, находившейся под стражей в иммиграционном центре.

В отчёте также отмечалось, что неоднократные просьбы о медицинской помощи от женщины, Вишмы Сандамали, не доходили до высокопоставленных должностных лиц регионального иммиграционного бюро г. Нагоя. Она умерла в марте в возрасте 33 лет в городе Нагоя в центральной части Японии.

Агентство пришло к выводу, что есть «много моментов, которые следует улучшить и обдумать» относительно того, как иммиграционные власти реагировали в этом случае.

«Я искренне прошу прощения за потерю драгоценной жизни в следственном изоляторе, который должен оберегать жизнь», – сказала министр юстиции Японии Камикава Ёко на пресс-конференции 10 августа.

Агентство иммиграционной службы объявило о наказаниях должностных лиц иммиграционной службы, указав на то, что они не создали и не использовали систему, необходимую для выполнения своих обязанностей. Сано Такэтоси Сано, начальник учреждения, и Ватанабэ Синъити, в то время заместитель начальника, получили предупреждение, а двум высокопоставленным чиновникам был сделан выговор.

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