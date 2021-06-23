Uber Japan обвиняют в найме иностранцев с истёкшим сроком визы
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Токио, 22 июня (Jiji Press). Полиция Токио обвинила Uber Japan Co., оператора службы доставки еды Uber Eats, в нарушении иммиграционного законодательства путём найма иностранцев, просрочивших свои визы в Японии.
Столичное управление полиции направило материалы об Uber Japan и двух связанных лицах, в том числе 47-летней главе аффилированной компании, в прокуратуру.
Их подозревают в том, что они наняли двух вьетнамских граждан, просрочивших свои визы, в качестве сотрудников службы доставки Uber Eats в Токио в период с 3 июня по 31 августа прошлого года.
Глава филиала опровергла обвинения, заявив, что не знала о незаконном найме на работу, сообщили источники, знакомые со следствием.
Uber Japan просит иностранцев предоставить онлайн документы, указывающие статус визы, и фотографии при подаче заявления на работу в службу доставки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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