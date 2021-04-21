Цифровой сдвиг: японский рекрутер отправляется в Индию, чтобы восполнить нехватку ИТ-инженеров

По мере ускорения цифровизации Японии и роста спроса на ИТ-инженеров, японские компании все чаще обращаются к помощи индийских специалистов.

Усиливающаяся нехватка рабочей силы

Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ обозначил цифровизацию общества в качестве одного из приоритетов. Однако усилия по ускорению этого процесса, в том числе план Суги по созданию нового диджитал-агентства, наталкиваются на серьезную проблему – нехватку ИТ-инженеров. Опрос, проведенный Министерством экономики, торговли и промышленности в апреле 2019 года, показал, что спрос на работников в сфере ИТ в Японии превысит предложение на 300000 в 2020 году, и ожидается, что к 2030 году этот дефицит вырастет до 450 000.

Японские рекрутеры, стремящиеся восполнить нехватку ИТ-специалистов в Японии, все чаще отправляются за границу. Однако Кимура Юити, директор по культурному разнообразию департамента электронного маркетинга Zenken, компании, занимающейся информационными технологиями и языковым обучением, настаивает на том, что для удовлетворения растущих потребностей необходимо удвоить усилия по привлечению в Японию профессионалов со всего мира. По его словам, японский рынок труда остается относительно изолированным и это препятствует попыткам задействовать более широкий круг иностранных инженеров.

Ориентация на Индию

Пытаясь оживить международный рынок труда в Японии, около трех лет назад Zenken начал привлекать для работы в японских компаниях профессионалов-иностранцев. Хотя деятельность компании не ограничивается конкретной областью, растущий спрос на ИТ-инженеров заставил рекрутеров Zenken с самого начала сконцентрироваться на секторе информационных технологий.



Кимура Юити из Zenken помогает нанимать иностранных специалистов (Предоставлено Zenken)

Кимура говорит, что компания сосредоточила свои усилия на трех факторах: качестве, количестве и мотивации. В Zenken изучили страны с большим числом высококвалифицированных инженеров и оценили уровень заинтересованности этих работников приездом в Японию. Был составлен список примерно из десяти стран, включая Индию, Вьетнам и Бангладеш, после чего специалисты Zenken отправились изучать условия на местах.

Исследование не было обычной формальностью. Во время собеседования с кандидатами-иностранцами рекрутеры Zenken попросили их пройти такие же тесты по ИТ-инжинирингу, как и те, что обычно дают японским кандидатам. При сравнении результатов выяснилось, что наилучшее сочетание навыков и способностей продемонстрировали студенты из Индии, что побудило Zenken сосредоточить свои усилия именно на этой стране.

На другом уровне

Одним из факторов выбора Индии стала способность этой страны готовить ИТ-профессионалов с нуля. По данным государственного Всеиндийского совета по техническому образованию, в стране насчитывается более 10 000 технологических университетов и других учреждений, готовящих ИТ-инженеров. Для сравнения: количество университетов в Японии не достигает и 800, кроме того, не во всех из них есть инженерные факультеты. По словам Кимуры, в Индии проживает 250 миллионов молодых людей в возрасте до 30 лет, для которых медицинское образование или карьера ИТ-инженера являются единственным способом выбраться из нищеты. Он считает, что различия в мотивации студентов, изучающих информационные технологии в Индии, по сравнению с их японскими коллегами, имеют фундаментальное значение для страны, производящей так много блестящих студентов и молодых инженеров.



Zenken открыл центры карьеры в Японии в сотрудничестве с индийскими университетами (предоставлено Zenken)

Zenken сосредоточил свое внимание на юге Индии, а именно, городе Бангалор, который является столицей штата Карнатака. Это национальный центр высокотехнологичной промышленности Индии, где расположены многие ИТ-компании и престижные инженерные колледжи.

Учитывая потребность Японии в ИТ-инженерах, можно было ожидать, что японские компании и рекрутеры будут соревноваться в найме местных специалистов. Однако, как отмечает Кимура, существует несколько причин, почему это не так. По его словам, большинству японских компаний не хватает связей, необходимых для непосредственного найма профессионалов. Обычно большие корпорации имеют дело с ведущими кадровыми агентствами Индии, которые, в свою очередь, стремятся предлагать студентов, обладающих высочайшей квалификацией по международным стандартам. Компании, рассчитывающие получить сотрудников из этого небольшого пула специалистов, вынуждены предлагать им максимальную заработную плату, что затрудняет доступ к индийским ИТ-инженерам малым и средним японским компаниям.

Такая же заработная плата, как и у выпускников-японцев

Кимура говорит, что и без вышеупомянутых элитных работников в Индии имеется огромный резерв отличных ИТ-инженеров, и что компаниям совершенно не нужно предлагать им огромные зарплаты. «Мы просим фирмы платить индийским инженерам около 3,3 миллиона йен, что является средним показателем для выпускников японских университетов», – говорит он. Для сравнения: недавно окончивший вуз ИТ-инженер, поступивший на работу в индийскую компанию, может рассчитывать на получение зарплаты эквивалентной 30 000 йен в месяц, поэтому Япония оказывается достаточно привлекательным вариантом.

Необходимость взаимопонимания

Одним из клиентов Zenken является компания IBJ, пионер индустрии брачных знакомств. Компания была основана в Токио в 2000 году и разработала собственную ИТ-систему управления информацией о клйентах, которая также выполняет фукцию координирования работы консультационных офисов по всей стране. Система используется для персонализации услуг и включает веб-сайт для поиска партнеров, услугу по планированию встреч, а также сервис брачных знакомств через сеть консультационных кабинетов. Центральную роль в создании и обслуживании системы, являющейся сердцем компании, играют индийские инженеры.

Уцуми Кана из кадрового департамента IBJ говорит, что примерно 100 человек из 1050 сотрудников компании являются ИТ-инженерами. Она объясняет, что одним из самых больших преимуществ найма работников в Индии является высочайшая квалификация новичков. Если говорить о конкретных навыках, программы японских университетов, как правило, сосредоточены на обучении базовым понятиям. В результате новым сотрудникам требуется около трех лет, прежде чем они смогут полноценно работать в компании. С другой стороны, в области информационных технологий Индия уступает только США: здесь очень высокий уровень ИТ-образования, поэтому вполне ожидаемо, что индийские сотрудники включаются в работу с первого дня.



По словам Уцуми Каны из IBJ, компании должны быть готовы адаптироваться к новым условиям (фотография Икадзаки Синобу)

Однако она отмечает, что индийские сотрудники, как правило, используют иной подход к работе, чем их японские коллеги, и советует компаниям быть готовыми это принять. «Индийские специалисты, например, предпочитают не проводить в офисе больше времени, чем необходимо, – говорит она. – Они считают естественным, выполнив свою дневную норму работы, пойти домой. Многим японцам трудно это понять, но важно принять различия в мышлении и стиле работы». По ее словам, ключом к налаживанию взаимопонимания и улучшению коммуникации является взаимодействие, поэтому японские сотрудники IBJ прилагают все усилия, чтобы завязать контакты с индийскими коллегами и создать атмосферу, способствующую общению.

Лидерский потенциал

Чтобы преодолеть языковой барьер, индийские работники изучают японский язык, а IBJ помогает им в этом вопросе. По словам Уцуми, огромное влияние развитие речевых и аудиальных способностей оказывает практика, поэтому чтобы помочь новичкам быстрее овладеть языком, IBJ обязала своих японских сотрудников разговаривать с индийскими коллегами исключительно по-японски, а также использовать японский язык в переписке по электронной почте и в рабочих чатах.

Впервые IBJ решила нанять четырех индийских студентов в качестве ИТ-инженеров в декабре 2018 года. Однако выпускной в индийских университетах традиционно проходит в мае, кроме того, студентам потребовалось время на подготовку к поездке, поэтому они смогли приступить к работе в Японии не ранее октября 2019 года. Будучи потенциальными сотрудниками, они должны были изучать японский язык в классах, проводимых Zenken, а IBJ оплачивала их обучение. В Индии 22 официальных языка и полилингвизм для индийцев не в новинку, поэтому, как отмечает Уцуми, новички быстро овладели японским.

В первый год работы индийские инженеры получали годовую зарплату в размере 3,3 миллиона йен – столько же, сколько и новые японские сотрудники. Уцуми говорит, что повышение заработной платы также будет происходить поэтапно, и отмечает, что новички не только обладают отличными инженерными навыками, но и очень инициативны. Она надеется, что в будущем их можно будет подготовить для руководящих должностей в компании.

Репортаж и текст: Маэи Цуёси из Power News

Фотография к заголовку: Уцуми Кана (слева) из IBJ проводит собеседование в Индии (предоставлено Zenken)

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