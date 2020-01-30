Школы японского языка – кузница иностранных кадров

Школы японского языка – кузница иностранных кадровОбщество
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Путёвка в жизнь через трудности в учёбе
Несколько лет назад в средствах массовой информации заговорили о резком приросте студентов из Вьетнама и Непала в школах японского языка. Многие из них вынуждены совмещать учёбу с заработками. Мы попытались узнать мнение о подработке у директора одной из школ, и услышали: «Что будет с учащимися курсов подготовки к вузовским экзаменам, если они начнут подрабатывать?».
Действительно, если японская молодёжь, посещающая учреждения дополнительного образования для подготовки к поступлению в вузы, будет заниматься подработкой, они вряд ли попадут в университет. Иностранцы помимо специальных предметов изучают японский язык, поэтому они заняты намного больше японцев. Совместить обучение в школе японского языка, подготовку к вступительным экзаменам и подработку крайне трудно. Однако я знаю множество выходцев из школ японского языка, которым удалось преодолеть все трудности, поступить в желанный вуз, и теперь они работают в Японии или у себя на родине.
Один из них, занимающий пост начальника отдела в японском банке в Китае, рассказал, что опыт работы разносчиком газет сформировал его как личность и без этого он бы не занимал нынешнюю должность. Заместитель президента филиала японской компании во Вьетнаме тоже подрабатывал почтальоном. Встав в 2 часа ночи, он разносил газеты, потом шёл в школу японского языка, а затем готовился к вступительным экзаменам. Во время учёбы в университете он получил премию «студенческого лидера», а при поступлении в аспирантуру – стипендию японского Министерства образования и культуры. Его последовательница, девушка из Вьетнама, училась в школе японского языка в префектуре Иватэ, работала на заводе по производству рисового печенья сэмбэй, и одновременно готовилась к экзаменам. Ей удалось поступить в государственный вуз, куда она стремилась больше всего. Сейчас она работает в японской компании в Йокогаме. Оба когда-то учились в школе японского языка Донзу в Хошимине. Они вспоминают, что наставления директора школы Гвен Док Хоэ, тоже прошедшего обучение в Японии, - никогда не забывать о цели обучения и воспитывать в себе сильную волю, - навсегда остались в их сердце. Также я знакома с выходцем из Непала, который после курсов в школе японского языка поступил в аспирантуру, получил степень доктора наук и работает преподавателем в вузе.
Богатые студенты не стремятся учиться в Японии
Подрабатывающих иностранных студентов считают гастрабайтерами и фиктивными студентами, однако не следует забывать о том, что среди них есть люди, преодолевшие все трудности на пути к своей мечте и заслуженно считающиеся перспективными кадрами. Если вести отбор студентов по финансовому критерию, желающих пройти обучение в Японии окажется совсем немного.
Сравнив статистику по школам японского языка за 2011 и 2018 год, мы увидим, что число студентов выросло в 3,5 раза, при этом количество вьетнамцев увеличилось в 29 раз, непальцев – в 9,4 раза. Обеспеченная молодёжь из Вьетнама и Непала предпочитает учёбу в Америке, у кого денег поменьше – в Австралии, Великобритании и других англоязычных странах. Резкий прирост выходцев из этих стран в японских школах обусловлен в том числе активным выходом японских компаний на вьетнамский рынок, однако основная причина выбора Японии, где существует языковой барьер в виде японского языка, заключается в лимите часов для подработки по студенческой визе. В Японии этот лимит намного выше, чем в других странах, поэтому можно приехать на учёбу, не имея достаточно средств, и зарабатывать на жизнь подработкой.
В Японии студенты могут подрабатывать до 28 часов в неделю (в период отпусков – 8 часов в день), в то время как в США по студенческой визе подрабатывать, как правило, запрещено, в Австралии лимит составляет 40 часов на 2 недели, а в Германии и Франции – 18,5 часов в неделю.
Гражданство учащихся школ японского языка
2011 год
|Гражданство
|Число студентов
|Доля (%)
|1
|Китай
|17 354
|67,7%
|2
|Корея
|2 862
|11,2%
|3
|Вьетнам
|1 046
|4,1%
|4
|Непал
|957
|3,7%
|5
|Тайвань
|901
|3,5%
|6
|Таиланд
|385
|1,5%
|7
|Мьянма
|381
|1,5%
|8
|Швеция
|170
|0,7%
|9
|Монголия
|161
|0,6%
|10
|Индонезия
|158
|0,6%
|Итого
|25 622
|100%
2018 год
|Гражданство
|Число студентов
|Доля (%)
|1
|Вьетнам
|30 271
|33,6%
|2
|Китай
|28 511
|31,7%
|3
|Непал
|9 002
|10,0%
|4
|Шри-Ланка
|3 900
|4,3%
|5
|Мьянма
|2 543
|2,8%
|6
|Корея
|2 455
|2,7%
|7
|Тайвань
|2 101
|2,3%
|8
|Индонезия
|1 558
|1,7%
|9
|Узбекистан
|1 427
|1,6%
|10
|Филиппины
|1 205
|1,3%
|Итого
|90 079
|100%
Источник: составлено автором статьи на базе Исследования численности иностранных студентов JASSO (Японская организация поддержки студентов).
Изменение состава учащихся после катастрофы в марте 2011 года
На данный момент существует несколько проблем, связанных с приёмом иностранных студентов в школы японского языка.
Во-первых, это проблема отбора студентов. Как упоминалось выше, отбор студентов только по финансовому критерию резко сократит число желающих поехать в Японию. Однако приезд студентов, у которых нет ни денег, ни желания учиться, становится большой проблемой.
Поводом к резкому приросту учащихся из стран с неиероглифической письменностью послужило землетрясение в восточной Японии в марте 2011 года. После стихийного бедствия многие студенты из Китая, Кореи и Тайваня, то есть стран с иероглифической письменностью, отказались от своих планов пройти обучение в Японии. Это поставило под угрозу существование школ японского языка, поэтому они активизировали деятельность по привлечению студентов из стран, которые до тех пор находились в меньшинстве, и преуспели в том числе благодаря выплате комиссионных (70 000-150 000 йен) местным партнёрам за каждый контракт на учёбу.
Среди местных партнёров появились компании, специализирующиеся на наборе студентов, привлекающие молодёжь рекламой суммы дохода от подработки в Японии, а также компании, организующие трудоустройство в Японии. Сейчас в этих странах введена усиленная проверка заявок от желающих в Японию по студенческой визе. Однако при выдаче студенческой визы следует тщательно проверять не только уровень дохода, но и уровень знаний, а также уровень владения японским языком, и рассмотреть вопрос о введении специальных мер помощи малообеспеченной молодёжи, обладающей знаниями и высокой мотивацией.
Бедственное положение приехавших студентов
Вторая проблема – помощь учащимся школ японского языка. Не успев овладеть языком в достаточной мере и не привыкнув к жизни в Японии, студенты представляют собой наиболее слабую прослойку. Однако по существующей системе они практически не охвачены помощью. Это связано с тем, что большинство школ японского языка не находятся в ведении Министерства образования ввиду отсутствия статуса юридического лица в образовательной сфере. Школы японского языка облагаются потребительским налогом, их учащиеся не имеют права на получение студенческих проездных билетов, возможность получения стипендии практически отсутствует.
Сравним основные статьи месячных доходов и расходов за месяц у студентов школы японского языка из стран с иероглифической письменностью и выходцев из остальных стран. За период с 2011 по 2017 год присылаемая с родины сумма у выходцев из Китая, Кореи и Тайваня выросла на 27%, у уроженцев остальных стран сократилась на 24%, а доля лиц, для которых подработка стала основным источником дохода, увеличилась. Расходы на питание и жильё у студентов из Китая, Кореи и Тайваня увеличиваются, у остальных – сокращаются. Сумма затрат на питание у выходцев из стран с неироглифической письменностью составляет менее 800 йен в день, что свидетельствует о крайне бедственном положении.
Месячная сумма доходов и расходов учащихся школ японского языка (в йенах)
Китай, Корея и Тайвань
|2011
|2017
|Прирост (%)
|Денежные переводы от родных
|88 216
|111 812
|27%
|Подработка
|65 583
|65 604
|0%
|Итого доходы
|133 283
|151 066
|13%
|Плата за обучение
|51 262
|54 328
|6%
|Расходы на питание
|25 199
|31 762
|26%
|Расходы на жильё
|40 540
|45 847
|13%
|Итого расходы
|130 955
|148 176
|13%
Прочие страны
|2011
|2017
|Прирост (%)
|Денежные переводы от родных
|86 489
|65 337
|-24%
|Подработка
|74 929
|92 532
|23%
|Итого доходы
|126 754
|141 505
|12%
|Плата за обучение
|54 211
|53 004
|-2%
|Расходы на питание
|25 571
|23 731
|-7%
|Расходы на жильё
|37 559
|30 843
|-18%
|Итого расходы
|122 721
|138 432
|13%
Источник: составлено автором статьи на базе Исследования численности иностранных студентов JASSO (Японская организация поддержки студентов).
Примечание: показатель выброса для статьи «денежные переводы от родных» - от 700 000 йен, для статьи «подработка» - от 500 000 йен, для суммы дохода – от 1 500 000 йен, пропущенное значение для дохода и расхода – 0. Общая сумма доходов и расходов не совпадает с суммой приведённых показателей, т.к. в таблице указаны только основные статьи доходов и расходов. Некоторые студенты не получают от родных денежных переводов.
Диверсификация мер помощи серьёзным студентам и учебным заведениям
Сокращение присылаемых родными денежных средств, а также суммы расходов на питание и жильё у выходцев из стран с неиероглифической письменностью можно объяснить увеличением числа студентов из Вьетнама, Непала и других стран с относительно низким уровнем дохода (по данным Всемирного Банка, уровень ВВП на душу населения составляет во Вьетнаме 2065 долларов США, в Непале 747 долларов США), а также притоком молодёжи из менее обеспеченных семей. Некоторые из них, устав от непривычной подработки, не могут сосредоточиться на учёбе и заканчивают курс обучения, так и не овладев японским языком, возвращаются на родину с подорванным физическим и психическим здоровьем, совершают самоубийство или внезапно умирают.
Далеко не все школы японского языка требуют от студентов достижений в учёбе. В некоторых школах достаточно вносить плату за обучение и посещать занятия. Однако языковые школы - это база для дальнейшего обучения и трудоустройства, именно они формируют мнение о Японии у иностранного студента. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы учащиеся не подвергались излишнему давлению, а также диверсифицировать меры помощи для серьёзно занимающихся студентов.
Саканака Хидэнори, бывший сотрудник Иммиграционного бюро, считает, что Японии, находящейся в невыгодном положении по сравнению с англоязычными странами, для обеспечения притока кадров, обладающих тремя достоинствами – «молодость», «специальные знания» и «владение японским языком», необходима специальная иммиграционная политика, нацеленная на прирост числа иностранных студентов и содействие в получении вида на жительство. Высокий уровень значимости данной политики обусловлен такими факторами, как низкая рождаемость и старенйенаселения. Чтобы школы японского языка стали кузницей кадров, обладающих тремя вышеперечисленными достоинствами и служили базой для реализации иммиграционной политики, необходимо повысить качество образования в этих школах путём вмешательства административных органов и диверсифицировать меры помощи студентам.
Примечание: по результатам исследования, проведённого в 2018 году среди 256 школ японского языка, входящих в Ассоциацию развития преподавания японского языка, 28,1% школ имели статус юридического лица в сфере образования или подготовительный статус, а доля акционерных компаний и ООО достигала 56,7%. Это обусловлено в том числе содержанием статьи 124 Закона «О школьном образовании», в соответствии с которой профессиональные училища «не могут обучать проживающих в нашей стране иностранцев».
Фотография к заголовку: иностранные студенты на семинаре по трудоустройству, организованном крупнейшим рекрутинговым агентством Mynavi. По словам организатора, число участников выросло по сравнению с прошлым годом (здание Синдзюку NS в токийском районе Синдзюку, 13.03.2019).
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