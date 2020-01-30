Школы японского языка – кузница иностранных кадров

Общество

Выходцев из Вьетнама и Непала, приезжающих на учёбу в школы японского языка, часто считают гастрабайтерами, однако среди них встречаются серьёзные и способные студенты, стремящиеся получить хорошее образование. Чтобы школы японского языка стали базой для подготовки перспективных кадров, необходимо вмешательство административных органов и диверсификация мер помощи иностранным студентам.
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Путёвка в жизнь через трудности в учёбе

Несколько лет назад в средствах массовой информации заговорили о резком приросте студентов из Вьетнама и Непала в школах японского языка. Многие из них вынуждены совмещать учёбу с заработками. Мы попытались узнать мнение о подработке у директора одной из школ, и услышали: «Что будет с учащимися курсов подготовки к вузовским экзаменам, если они начнут подрабатывать?».

Действительно, если японская молодёжь, посещающая учреждения дополнительного образования для подготовки к поступлению в вузы, будет заниматься подработкой, они вряд ли попадут в университет. Иностранцы помимо специальных предметов изучают японский язык, поэтому они заняты намного больше японцев. Совместить обучение в школе японского языка, подготовку к вступительным экзаменам и подработку крайне трудно. Однако я знаю множество выходцев из школ японского языка, которым удалось преодолеть все трудности, поступить в желанный вуз, и теперь они работают в Японии или у себя на родине. 

Один из них, занимающий пост начальника отдела в японском банке в Китае, рассказал, что опыт работы разносчиком газет сформировал его как личность и без этого он бы не занимал нынешнюю должность. Заместитель президента филиала японской компании во Вьетнаме тоже подрабатывал почтальоном. Встав в 2 часа ночи, он разносил газеты, потом шёл в школу японского языка, а затем готовился к вступительным экзаменам. Во время учёбы в университете он получил премию «студенческого лидера», а при поступлении в аспирантуру – стипендию японского Министерства образования и культуры. Его последовательница, девушка из Вьетнама, училась в школе японского языка в префектуре Иватэ, работала на заводе по производству рисового печенья сэмбэй, и одновременно готовилась к экзаменам. Ей удалось поступить в государственный вуз, куда она стремилась больше всего. Сейчас она работает в японской компании в Йокогаме. Оба когда-то учились в школе японского языка Донзу в Хошимине. Они вспоминают, что наставления директора школы Гвен Док Хоэ, тоже прошедшего обучение в Японии, - никогда не забывать о цели обучения и воспитывать в себе сильную волю, - навсегда остались в их сердце. Также я знакома с выходцем из Непала, который после курсов в школе японского языка поступил в аспирантуру, получил степень доктора наук и работает преподавателем в вузе.

Богатые студенты не стремятся учиться в Японии

Подрабатывающих иностранных студентов считают гастрабайтерами и фиктивными студентами, однако не следует забывать о том, что среди них есть люди, преодолевшие все трудности на пути к своей мечте и заслуженно считающиеся перспективными кадрами. Если вести отбор студентов по финансовому критерию, желающих пройти обучение в Японии окажется совсем немного.

Сравнив статистику по школам японского языка за 2011 и 2018 год, мы увидим, что число студентов выросло в 3,5 раза, при этом количество вьетнамцев увеличилось в 29 раз, непальцев – в 9,4 раза. Обеспеченная молодёжь из Вьетнама и Непала предпочитает учёбу в Америке, у кого денег поменьше – в Австралии, Великобритании и других англоязычных странах. Резкий прирост выходцев из этих стран в японских школах обусловлен в том числе активным выходом японских компаний на вьетнамский рынок, однако основная причина выбора Японии, где существует языковой барьер в виде японского языка, заключается в лимите часов для подработки по студенческой визе. В Японии этот лимит намного выше, чем в других странах, поэтому можно приехать на учёбу, не имея достаточно средств, и зарабатывать на жизнь подработкой.

В Японии студенты могут подрабатывать до 28 часов в неделю (в период отпусков – 8 часов в день), в то время как в США по студенческой визе подрабатывать, как правило, запрещено, в Австралии лимит составляет 40 часов на 2 недели, а в Германии и Франции – 18,5 часов в неделю.

Гражданство учащихся школ японского языка

2011 год
Гражданство Число студентов Доля (%)
1 Китай 17 354 67,7%
2 Корея 2 862 11,2%
3 Вьетнам 1 046 4,1%
4 Непал 957 3,7%
5 Тайвань 901 3,5%
6 Таиланд 385 1,5%
7 Мьянма 381 1,5%
8 Швеция 170 0,7%
9 Монголия 161 0,6%
10 Индонезия 158 0,6%
Итого 25 622 100%
2018 год
Гражданство Число студентов Доля (%)
1 Вьетнам 30 271 33,6%
2 Китай 28 511 31,7%
3 Непал 9 002 10,0%
4 Шри-Ланка 3 900 4,3%
5 Мьянма 2 543 2,8%
6 Корея 2 455 2,7%
7 Тайвань 2 101 2,3%
8 Индонезия 1 558 1,7%
9 Узбекистан 1 427 1,6%
10 Филиппины 1 205 1,3%
Итого 90 079 100%

Источник: составлено автором статьи на базе Исследования численности иностранных студентов JASSO (Японская организация поддержки студентов).

Изменение состава учащихся после катастрофы в марте 2011 года

На данный момент существует несколько проблем, связанных с приёмом иностранных студентов в школы японского языка.

Во-первых, это проблема отбора студентов. Как упоминалось выше, отбор студентов только по финансовому критерию резко сократит число желающих поехать в Японию. Однако приезд студентов, у которых нет ни денег, ни желания учиться, становится большой проблемой.

Поводом к резкому приросту учащихся из стран с неиероглифической письменностью послужило землетрясение в восточной Японии в марте 2011 года. После стихийного бедствия многие студенты из Китая, Кореи и Тайваня, то есть стран с иероглифической письменностью, отказались от своих планов пройти обучение в Японии. Это поставило под угрозу существование школ японского языка, поэтому они активизировали деятельность по привлечению студентов из стран, которые до тех пор находились в меньшинстве, и преуспели в том числе благодаря выплате комиссионных (70 000-150 000 йен) местным партнёрам за каждый контракт на учёбу.

Среди местных партнёров появились компании, специализирующиеся на наборе студентов, привлекающие молодёжь рекламой суммы дохода от подработки в Японии, а также компании, организующие трудоустройство в Японии. Сейчас в этих странах введена усиленная проверка заявок от желающих в Японию по студенческой визе. Однако при выдаче студенческой визы следует тщательно проверять не только уровень дохода, но и уровень знаний, а также уровень владения японским языком, и рассмотреть вопрос о введении специальных мер помощи малообеспеченной молодёжи, обладающей знаниями и высокой мотивацией.

Бедственное положение приехавших студентов

Вторая проблема – помощь учащимся школ японского языка. Не успев овладеть языком в достаточной мере и не привыкнув к жизни в Японии, студенты представляют собой наиболее слабую прослойку. Однако по существующей системе они практически не охвачены помощью. Это связано с тем, что большинство школ японского языка не находятся в ведении Министерства образования ввиду отсутствия статуса юридического лица в образовательной сфере. Школы японского языка облагаются потребительским налогом, их учащиеся не имеют права на получение студенческих проездных билетов, возможность получения стипендии практически отсутствует.

Сравним основные статьи месячных доходов и расходов за месяц у студентов школы японского языка из стран с иероглифической письменностью и выходцев из остальных стран. За период с 2011 по 2017 год присылаемая с родины сумма у выходцев из Китая, Кореи и Тайваня выросла на 27%, у уроженцев остальных стран сократилась на 24%, а доля лиц, для которых подработка стала основным источником дохода, увеличилась. Расходы на питание и жильё у студентов из Китая, Кореи и Тайваня увеличиваются, у остальных – сокращаются. Сумма затрат на питание у выходцев из стран с неироглифической письменностью составляет менее 800 йен в день, что свидетельствует о крайне бедственном положении.  

Месячная сумма доходов и расходов учащихся школ японского языка (в йенах)

Китай, Корея и Тайвань
2011 2017 Прирост (%)
Денежные переводы от родных 88 216 111 812 27%
Подработка 65 583 65 604 0%
Итого доходы 133 283 151 066 13%
Плата за обучение 51 262 54 328 6%
Расходы на питание 25 199 31 762 26%
Расходы на жильё 40 540 45 847 13%
Итого расходы 130 955 148 176 13%
Прочие страны
2011 2017 Прирост (%)
Денежные переводы от родных 86 489 65 337 -24%
Подработка 74 929 92 532 23%
Итого доходы 126 754 141 505 12%
Плата за обучение 54 211 53 004 -2%
Расходы на питание 25 571 23 731 -7%
Расходы на жильё 37 559 30 843 -18%
Итого расходы 122 721 138 432 13%

Источник: составлено автором статьи на базе Исследования численности иностранных студентов JASSO (Японская организация поддержки студентов).
Примечание: показатель выброса для статьи «денежные переводы от родных» - от 700 000 йен, для статьи «подработка» - от 500 000 йен, для суммы дохода – от 1 500 000 йен, пропущенное значение для дохода и расхода – 0. Общая сумма доходов и расходов не совпадает с суммой приведённых показателей, т.к. в таблице указаны только основные статьи доходов и расходов. Некоторые студенты не получают от родных денежных переводов.

Диверсификация мер помощи серьёзным студентам и учебным заведениям

Сокращение присылаемых родными денежных средств, а также суммы расходов на питание и жильё у выходцев из стран с неиероглифической письменностью можно объяснить увеличением числа студентов из Вьетнама, Непала и других стран с относительно низким уровнем дохода (по данным Всемирного Банка, уровень ВВП на душу населения составляет во Вьетнаме 2065 долларов США, в Непале 747 долларов США), а также притоком молодёжи из менее обеспеченных семей. Некоторые из них, устав от непривычной подработки, не могут сосредоточиться на учёбе и заканчивают курс обучения, так и не овладев японским языком, возвращаются на родину с подорванным физическим и психическим здоровьем, совершают самоубийство или внезапно умирают

Далеко не все школы японского языка требуют от студентов достижений в учёбе. В некоторых школах достаточно вносить плату за обучение и посещать занятия.  Однако языковые школы - это база для дальнейшего обучения и трудоустройства, именно они формируют мнение о Японии у иностранного студента. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы учащиеся не подвергались излишнему давлению, а также диверсифицировать меры помощи для серьёзно занимающихся студентов. 

Саканака Хидэнори, бывший сотрудник Иммиграционного бюро, считает, что Японии, находящейся в невыгодном положении по сравнению с англоязычными странами, для обеспечения притока кадров, обладающих тремя достоинствами – «молодость», «специальные знания» и «владение японским языком», необходима специальная иммиграционная политика, нацеленная на прирост числа иностранных студентов и содействие в получении вида на жительство. Высокий уровень значимости данной политики обусловлен такими факторами, как низкая рождаемость и старенйенаселения. Чтобы школы японского языка стали кузницей кадров, обладающих тремя вышеперечисленными достоинствами и служили базой для реализации иммиграционной политики, необходимо повысить качество образования в этих школах путём вмешательства административных органов и диверсифицировать меры помощи студентам.   

Примечание: по результатам исследования, проведённого в 2018 году среди 256 школ японского языка, входящих в Ассоциацию развития преподавания японского языка, 28,1% школ имели статус юридического лица в сфере образования или подготовительный статус, а доля акционерных компаний и ООО достигала 56,7%. Это обусловлено в том числе содержанием статьи 124 Закона «О школьном образовании», в соответствии с которой профессиональные училища «не могут обучать проживающих в нашей стране иностранцев». 

Фотография к заголовку: иностранные студенты на семинаре по трудоустройству, организованном крупнейшим рекрутинговым агентством Mynavi. По словам организатора, число участников выросло по сравнению с прошлым годом (здание Синдзюку NS в токийском районе Синдзюку, 13.03.2019).

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