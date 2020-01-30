Школы японского языка – кузница иностранных кадров

Путёвка в жизнь через трудности в учёбе

Несколько лет назад в средствах массовой информации заговорили о резком приросте студентов из Вьетнама и Непала в школах японского языка. Многие из них вынуждены совмещать учёбу с заработками. Мы попытались узнать мнение о подработке у директора одной из школ, и услышали: «Что будет с учащимися курсов подготовки к вузовским экзаменам, если они начнут подрабатывать?».

Действительно, если японская молодёжь, посещающая учреждения дополнительного образования для подготовки к поступлению в вузы, будет заниматься подработкой, они вряд ли попадут в университет. Иностранцы помимо специальных предметов изучают японский язык, поэтому они заняты намного больше японцев. Совместить обучение в школе японского языка, подготовку к вступительным экзаменам и подработку крайне трудно. Однако я знаю множество выходцев из школ японского языка, которым удалось преодолеть все трудности, поступить в желанный вуз, и теперь они работают в Японии или у себя на родине.

Один из них, занимающий пост начальника отдела в японском банке в Китае, рассказал, что опыт работы разносчиком газет сформировал его как личность и без этого он бы не занимал нынешнюю должность. Заместитель президента филиала японской компании во Вьетнаме тоже подрабатывал почтальоном. Встав в 2 часа ночи, он разносил газеты, потом шёл в школу японского языка, а затем готовился к вступительным экзаменам. Во время учёбы в университете он получил премию «студенческого лидера», а при поступлении в аспирантуру – стипендию японского Министерства образования и культуры. Его последовательница, девушка из Вьетнама, училась в школе японского языка в префектуре Иватэ, работала на заводе по производству рисового печенья сэмбэй, и одновременно готовилась к экзаменам. Ей удалось поступить в государственный вуз, куда она стремилась больше всего. Сейчас она работает в японской компании в Йокогаме. Оба когда-то учились в школе японского языка Донзу в Хошимине. Они вспоминают, что наставления директора школы Гвен Док Хоэ, тоже прошедшего обучение в Японии, - никогда не забывать о цели обучения и воспитывать в себе сильную волю, - навсегда остались в их сердце. Также я знакома с выходцем из Непала, который после курсов в школе японского языка поступил в аспирантуру, получил степень доктора наук и работает преподавателем в вузе.

Богатые студенты не стремятся учиться в Японии

Подрабатывающих иностранных студентов считают гастрабайтерами и фиктивными студентами, однако не следует забывать о том, что среди них есть люди, преодолевшие все трудности на пути к своей мечте и заслуженно считающиеся перспективными кадрами. Если вести отбор студентов по финансовому критерию, желающих пройти обучение в Японии окажется совсем немного.

Сравнив статистику по школам японского языка за 2011 и 2018 год, мы увидим, что число студентов выросло в 3,5 раза, при этом количество вьетнамцев увеличилось в 29 раз, непальцев – в 9,4 раза. Обеспеченная молодёжь из Вьетнама и Непала предпочитает учёбу в Америке, у кого денег поменьше – в Австралии, Великобритании и других англоязычных странах. Резкий прирост выходцев из этих стран в японских школах обусловлен в том числе активным выходом японских компаний на вьетнамский рынок, однако основная причина выбора Японии, где существует языковой барьер в виде японского языка, заключается в лимите часов для подработки по студенческой визе. В Японии этот лимит намного выше, чем в других странах, поэтому можно приехать на учёбу, не имея достаточно средств, и зарабатывать на жизнь подработкой.

В Японии студенты могут подрабатывать до 28 часов в неделю (в период отпусков – 8 часов в день), в то время как в США по студенческой визе подрабатывать, как правило, запрещено, в Австралии лимит составляет 40 часов на 2 недели, а в Германии и Франции – 18,5 часов в неделю.

Гражданство учащихся школ японского языка

2011 год

Гражданство Число студентов Доля (%) 1 Китай 17 354 67,7% 2 Корея 2 862 11,2% 3 Вьетнам 1 046 4,1% 4 Непал 957 3,7% 5 Тайвань 901 3,5% 6 Таиланд 385 1,5% 7 Мьянма 381 1,5% 8 Швеция 170 0,7% 9 Монголия 161 0,6% 10 Индонезия 158 0,6% Итого 25 622 100%

2018 год

Гражданство Число студентов Доля (%) 1 Вьетнам 30 271 33,6% 2 Китай 28 511 31,7% 3 Непал 9 002 10,0% 4 Шри-Ланка 3 900 4,3% 5 Мьянма 2 543 2,8% 6 Корея 2 455 2,7% 7 Тайвань 2 101 2,3% 8 Индонезия 1 558 1,7% 9 Узбекистан 1 427 1,6% 10 Филиппины 1 205 1,3% Итого 90 079 100% Источник: составлено автором статьи на базе Исследования численности иностранных студентов JASSO (Японская организация поддержки студентов).

Изменение состава учащихся после катастрофы в марте 2011 года

На данный момент существует несколько проблем, связанных с приёмом иностранных студентов в школы японского языка.

Во-первых, это проблема отбора студентов. Как упоминалось выше, отбор студентов только по финансовому критерию резко сократит число желающих поехать в Японию. Однако приезд студентов, у которых нет ни денег, ни желания учиться, становится большой проблемой.

Поводом к резкому приросту учащихся из стран с неиероглифической письменностью послужило землетрясение в восточной Японии в марте 2011 года. После стихийного бедствия многие студенты из Китая, Кореи и Тайваня, то есть стран с иероглифической письменностью, отказались от своих планов пройти обучение в Японии. Это поставило под угрозу существование школ японского языка, поэтому они активизировали деятельность по привлечению студентов из стран, которые до тех пор находились в меньшинстве, и преуспели в том числе благодаря выплате комиссионных (70 000-150 000 йен) местным партнёрам за каждый контракт на учёбу.

Среди местных партнёров появились компании, специализирующиеся на наборе студентов, привлекающие молодёжь рекламой суммы дохода от подработки в Японии, а также компании, организующие трудоустройство в Японии. Сейчас в этих странах введена усиленная проверка заявок от желающих в Японию по студенческой визе. Однако при выдаче студенческой визы следует тщательно проверять не только уровень дохода, но и уровень знаний, а также уровень владения японским языком, и рассмотреть вопрос о введении специальных мер помощи малообеспеченной молодёжи, обладающей знаниями и высокой мотивацией.