Снижение желания японских компаний нанимать иностранцев в условиях эпидемии коронавируса

Бизнес Китая и Южной Кореи играет всё более активную роль на международной арене, и мы вступаем в эру большой конкуренции. Чтобы выжить, японские компании не могут не реагировать на глобализацию, и одной из задач является приём на работу способных иностранцев. Однако в условиях эпидемии коронавируса перспективы иностранных студентов сомнительны, и компании проявляют осторожность.

В декабре 2020 года токийская компания Disco, поддерживающая развитие человеческих ресурсов, провела анкетный опрос крупных компаний о найме высококвалифицированных иностранных работников. Из 494 ответивших компаний 35,4% приняли на работу иностранных студентов в 2020 финансовом году, что немного больше, чем годом ранее.

Когда в 2019 финансовом году проводился опрос о намерениях найма иностранцев на следующий год, 50,6% ответили, что планировали нанимать иностранцев, но похоже, что в связи с кризисом коронавируса до найма дело не дошло. В 2021 году планируют нанимать уже 39,2% компаний, то есть мотивация найма иностранных работников снизилась.

Количество нанятых иностранных работников (включая планы найма) в 2020 финансовом году в большинстве нанимавших компаний составило 1, более чем в 80% от общего числа компаний – до 3 человек, а в среднем составляло 2,57 человека. Среди нанятых работников по специализации последнего места учёбы больше всего было гуманитариев-бакалавров (49,4%), за ними следовали магистры естественных наук (31,6%) и бакалавры естественных наук (29,1%). Обладателей степени Ph. D. было крайне мало.

На вопрос о цели приёма на работу иностранных студентов в 70% случаев приёма студентов гуманитарных дисциплин и 80% естественнонаучных отвечали «для притока способных работников». Похоже, что ожидания от найма не слишком связаны с отвлечёнными идеями, такими как «возрождение компании» и «усиление разнообразия».

При этом среди необходимых при найме иностранных студентов качеств особое внимание уделялось знанию японского языка, коммуникативным способностям и конформности.

От нанимаемых часто ожидают владения японским языком на уровне носителя или на продвинутом бизнес-уровне. 85,9% компаний ответили, что все интервью проводятся на японском языке, что является серьёзным препятствием для иностранных студентов.

По странам и регионам происхождения нанимаемых иностранцев больше всего граждан Китая – 62,8%, за ним следуют Юго-Восточная Азия, другие азиатские страны, Южная Корея и Тайвань. Компании хотели бы нанимать в будущем чаще всего жителей Юго-Восточной Азии (68,6%), и в 30% случаев – вьетнамцев. Тайвань также очень популярен, тайваньцев хотели бы нанять в 34,9% случаев. Жителей западных стран среди студентов мало, соответственно невелики цифры найма и намерений принять на работу.

Как обстоят дела с текучестью иностранных работников, выдержавших жёсткую конкуренцию? Уровень текучести кадров через три года после прихода в компанию был выше, чем у принятых на работу японских выпускников вузов в 13,6% случаев, и ниже, чем у японцев – в 21,2% компаний. Иностранные студенты склонны думать, что текучесть кадров высока, но Disco приходит к выводам, что по результатам опросов за последние три года она не сильно отличается от средней в Японии.

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