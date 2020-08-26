В Японии позволят иностранным стажёрам искать работу вне области их специализации в связи с коронавирусом

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Токио, 25 августа (Jiji Press). Японское иммиграционное агентство заявило, что позволит иностранцам, прошедшим курсы технической подготовки, получить работу за пределами своей области специализации, если они не могут вернуться в свои страны из-за пандемии коронавируса.

В начале сентября агентство начнёт прием заявок на срок до одного года в рамках новой программы, которая предназначена для помощи бывшим стажёрам, которым трудно найти работу в Японии сейчас, когда многие компании сокращают бизнес и уменьшают количество вакансий в условиях кризиса.

Агентство ожидает, что соискатели найдут работу в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и напитков и других секторах, испытывающих острую нехватку кадров.

В настоящее время иностранцам, которым трудно вернуться в свои страны после завершения программы подготовки технических стажёров, разрешается продолжать работать только в той же специальности. Агентство уже ввело меры поддержки в связи с коронавирусом для того, чтобы позволить иностранцам, ставшим безработными во время прохождения учебных курсов, найти новую работу за пределами своей области специализации.

1 сентября агентство откроет бесплатную горячую линию по телефону 0120-762029, чтобы предлагать консультации иностранцам, которым трудно зарабатывать на жизнь из-за пандемии. Консультации будут предоставляться на 14 языках, включая японский.

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