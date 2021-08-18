Японская авиапромышленность стремится к повышению экологичности

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Токио, 17 августа (Jiji Press). Японская авиационная промышленность предпринимает серьезные усилия по сокращению выбросов углекислого газа в связи с поставленной правительством целью достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа в стране к 2050 году.

Промышленность надеется использовать экологически чистое авиационное топливо (SAF), изготовленное из растительных ингредиентов, чтобы сократить выбросы CO2 от сжигания реактивного топлива. Самолёты выделяют больше углекислого газа, чем другие виды транспорта, и просто переход на экономичные самолёты не решит эту проблему.

«Мы не выживем, если не станем экологически чистым видом транспорта», – сказала Мията Тикако, высокопоставленная служащая крупной японской авиакомпании ANA Holdings Inc.

По этой причине авиакомпании обращаются к более чистым источникам энергии, таким как топливо из одноклеточного организма эвглены и отработанное растительное масло для жарки. Источники этого топлива используют CO2 для фотосинтеза, эффективно нейтрализуя выбросы углерода от их сжигания.

Japan Airlines планирует снизить выбросы от своих полетов до нуля к 2050 году. Для достижения этой цели она планирует сократить чистые выбросы на 45% за счет использования SAF.

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