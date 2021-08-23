В Японии разрабатывают товары для профилактики инфекций, предназначенные для людей с ограниченными возможностями

Новости

Киото / Токио, 20 августа (Jiji Press). В Японии разрабатывается множество предназначенных для людей с ограниченными возможностями продуктов для предотвращения коронавирусной инфекции, чтобы создать среду, в которой каждый мог принять меры против эпидемии.

Металлообрабатывающая компания Nishida Factory Co. в г. Муко преф. Киото разработала стойку с дезинфицирующим средством для людей с тяжёлыми формами инвалидности и инвалидов-колясочников.

Некоторые люди с тяжёлыми формами инвалидности не могут пользоваться обычными дозаторами дезинфицирующих средств из-за особенностей их применения. Кроме того, диспенсеры часто расположены слишком высоко, чтобы инвалиды могли до них достать, и такие люди не могут использовать педали для выдачи дезинфицирующих средств.

Собрав в рамках краудфандинговой инициативы 800 000 йен, компания создала диспенсер, который снижает высоту до метра от поверхности земли, с кольцевым рычагом, который можно нажимать с небольшим усилием.

Диспенсер используется в таких местах, как центры занятости для людей с ограниченными возможностями. По данным компании, 107-летняя женщина сказала, что даже она может пользоваться диспенсерами.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме