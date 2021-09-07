В Японии обсуждают проблемы безопасности при использовании электрических самокатов

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Среди молодежи в Японии обретают популярность электрические самокаты, но при их использовании возникают серьёзные проблемы, связанные с безопасностью движения.

Самокаты рассматриваются как транспортные средства, которые позволяют пользователям избегать тесного контакта с другими людьми в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

Правительство проводит эксперименты по смягчению правил в отношении электрических самокатов, которые классифицируются как мотоциклы с малым рабочим объемом двигателя и, следовательно, должны ездить по дорогам, а пользователи должны иметь водительские права.

По данным отраслевого министерства, до октября шестью утвержденными министерством операторами системы совместного использования электросамокатов проводятся испытания безопасности движения на некоторых дорогах общего пользования в префектурах, в том числе Фукусима, Нагано, Хёго и Фукуока.

В ходе эксперимента использование электрических самокатов разрешено на велосипедных дорожках, ездоки не обязаны носить шлемы при условии, что максимальная скорость составляет 15 километров в час.

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