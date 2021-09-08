Депутат Акимото осуждён на четыре года за связанные с казино махинации

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Окружной суд Токио приговорил депутата Акимото Цукасу к четырём годам тюрьмы без отсрочки по делу о коррупции, связанном с проектом строительства казино-курорта в Японии.

49-летний Акимото, член Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, был признан виновным в получении взяток и нарушении закона об организованной преступности из-за фальсификации свидетельских показаний. Он также должен выплатить штраф в размере 7,6 миллиона йен.

Прокуратура требовала пятилетнего тюремного заключения и штрафа в размере 7,6 миллиона йен.

Акимото стал первым действующим депутатом в Японии, обвинённым во взяточничестве и получившим реальный тюремный срок по решению суда первой инстанции за 17 лет после того, как Судзуки Мунэо, в настоящее время член верхней палаты Палаты советников, был признан виновным в получении взятки в обмен на запрошенные услуги.

Адвокаты Акимото подали апелляцию на решение 7 сентября.

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