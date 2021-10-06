Американский учёный японского происхождения Манабэ Сюкуро награждён Нобелевской премией по физике 2021 года

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Токио, 5 октября (Jiji Press). Шведская королевская академия наук объявила, что присуждает Нобелевскую премию по физике 2021 года американскому ученому японского происхождения Манабэ Сюкуро за создание климатических моделей, которые способствуют прогнозированию глобального потепления.

Манабэ получит премию вместе с двумя другими учеными из Германии и Италии «за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем», – заявили в академии.

90-летний Манабэ – старший метеоролог в Принстонском университете в США. Он родился в префектуре Эхимэ на западе Японии. В 1958 году он переехал в Соединённые Штаты и продолжил образование в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США и других местах. Он получил гражданство США в 1975 году.

Двое других лауреатов – Клаус Хассельманн, 89 лет, профессор Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге, Германия, и Джорджио Паризи, 73 года, профессор Римского университета Ла Сапиенца, Италия.

С 1960-х годов Манабэ работал над созданием основ разработки так называемых климатических моделей, которые позволяют моделировать на компьютере механизмы изменения климата, связанные с различными сложными факторами, путём комбинирования расчётных моделей для атмосферы и океанов.

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