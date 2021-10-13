В Иерусалиме открыли площадь имени Сугихары Тиунэ, японского дипломата, который помог спастись тысячам евреев во время Второй мировой войны

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Токио, 12 октября. (Jiji Press). 11 октября в Иерусалиме состоялась церемония открытия новой площади имени Сугихары Тиунэ (1900-1986), японского дипломата, выдававшего японские визы, чтобы помочь тысячам евреев спастись от нацистских преследований во время Второй мировой войны.

По данным посольства Израиля в Токио, площадь Сугихары Тиунэ расположена на перекрёстке улиц в юго-западном районе города.

На церемонии присутствовали Сугихара Нобуки, четвёртый сын покойного японского дипломата, проживающий в Бельгии, посол Японии в Израиле Мидзусима Коити и евреи, которых спасли «визы жизни», а также их семьи.

Мэр Иерусалима Моше Лион сказал, что площадь является знаком признательности за благородный поступок Сугихары.

Сугихара считается в Израиле героем. В центральном городе Нетании есть улица, названная в его честь, и в 2019 году в его честь в пригороде Бейт-Шемеша, другого центрального города, прошла церемония посадки деревьев.

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