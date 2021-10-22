Зарегистрировано 450 миллионов кибератак на сайты Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

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Токио, 21 октября (Jiji Press). Было зарегистрировано около 450 миллионов кибератак на официальный вебсайт оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, сетевые системы, связанные с Играми, и другие ресурсы во время спортивных мероприятий в этом году, сообщили официальные лица комитета.

Это число увеличилось более чем вдвое по сравнению с примерно 200 миллионами кибератак, которые, как сообщалось, регистрировались во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Но, по словам комитета, это не повлияло на ход Токийских игр, которые проходили с июля по сентябрь.

За месяц с начала июля было зарегистрировано огромное количество ошибок аутентификации. Очевидно, они возникли в результате атак с использованием паролей, в которых злоумышленники используют один и тот же пароль для нескольких идентификаторов, чтобы получить незаконный доступ к системам.

Комитет обнаружил много таких обращений к своей официальной странице и заблокировал их.

Официальные лица заявили, что комитету удалось предотвратить проникновение хакеров в системы благодаря мерам кибербезопасности, принятым заблаговременно.

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