В Японии в обращение поступают новые монеты номиналом 500 йен

Новости

Токио, 1 ноября (Jiji Press). В Японии введена в обращение новая монета номиналом 500 йен, изготовленная с использованием новейших технологий защиты от подделок.

Новая монета является третьим поколением самой ценной по номиналу массовой монеты страны, которая была впервые выпущена в 1982 году. Это первый редизайн монеты за 21 год.

Утром 1 ноября Банк Японии начал выдавать новые монеты финансовым учреждениям.

Даты начала внебиржевого использования монеты в разных коммерческих банках различаются, при этом ожидается, что крупные банки, такие как MUFG Bank, начнут использовать новую монету при обмене денег 4 ноября.

В новой монете использованы материалы двух цветов. Специальная технология для усиления эффективности защиты от подделки используется для зубчатых краёв и микрошрифта монеты.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме