В Японии в обращение поступают новые монеты номиналом 500 йен
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Токио, 1 ноября (Jiji Press). В Японии введена в обращение новая монета номиналом 500 йен, изготовленная с использованием новейших технологий защиты от подделок.
Новая монета является третьим поколением самой ценной по номиналу массовой монеты страны, которая была впервые выпущена в 1982 году. Это первый редизайн монеты за 21 год.
Утром 1 ноября Банк Японии начал выдавать новые монеты финансовым учреждениям.
Даты начала внебиржевого использования монеты в разных коммерческих банках различаются, при этом ожидается, что крупные банки, такие как MUFG Bank, начнут использовать новую монету при обмене денег 4 ноября.
В новой монете использованы материалы двух цветов. Специальная технология для усиления эффективности защиты от подделки используется для зубчатых краёв и микрошрифта монеты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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