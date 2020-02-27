«В Японии вновь влюбляешься в наличные», или как я осознал последствия перехода к безналичному существованию

Приехав из Китая – страны, далеко продвинувшейся в построении общества безналичных расчётов, автору этих строк пришлось с немалым трудом вживаться в японский уклад, мейнстримом которого остаются наличные. Какие выводы можно сделать из допущенных ошибок? В поиске ответов родилось это небольшое критическое сочинение о нашей цивилизации.

За три месяца пребывания в Японии ко мне вернулось ощущение денег, проходящих через руки. Даёшь купюру достоинством 10 тыс. йен, расплачиваясь за чашку гречневой лапши – и получаешь 8.950 йен сдачи. Это одна купюра в 5 тыс. йен, три купюры по 1 тыс. йен, а остальное монетками – одна 500-йеновая, четыре 100-йеновых и одна – достоинством в 50 йен. Получив сдачу, её необходимо рассортировать и уложить в кошелёк. А в голове уже прикидываешь, хватит ли полученной на сдачу мелочи для того, чтобы рассчитаться в кафе за чашку кофе.

Здесь не действует Alipay!

Едва приехав в Японию, пока я ещё жил в гостинице, мне и в голову не приходило, что у меня могут возникнуть сложности при расчётах. Но однажды вечером я отправился прогуляться и полюбоваться видом Токийской телебашни в паре километров от гостиницы. Полагая, что этого будет вполне достаточно на вечерние развлечения, я положил в карман около трёх тысяч йен. На обратном пути я проходил мимо фруктовой лавки, и меня привлекли гроздья винограда. Поинтересовавшись, я выяснил цену – 1500 йен. Чтобы не уподобляться герою одного китайского писателя, который приценивался, да не мог заплатить, я решительно купил виноград. Он оказался самым вкусным из всех, что я едал до сих пор, и, словно когда-то в детстве летом, я съел его весь прямо на ходу.



У входа во фруктовую лавку

Возвращаясь в гостиницу, я заглянул в ресторанчик-идзакая неподалёку, где заказал пива и торинабэ – курицу с овощами. Курятина была самой обычной, но вместе с ней в горшочке подавалась масса разнообразных овощей – как раз того, чего зачастую недостаёт моему рациону. Сидевший за соседним столиком, как мне показалось, поглядывал на мою трапезу с завистью. Перед ним была лишь крохотная дежурная закуска да блюдце с вареными бобами. Я пребывал в прекрасном настроении от трапезы, и лишь когда пришла пора рассчитываться, понял, что «попался». Не то, чтобы счёт оказался слишком велик – что-то около 3 тыс. йен. Беда была в том, что я, увы, уже успел потратить полторы тысячи из своей наличности.

Ничего не оставалось, как объясняться с официантом через программу-переводчика. На вопрос: «Я могу заплатить через WeChat?» официант отрицательно помотал головой. Вопрос: «Как насчёт Alipay?» показал, что он не понимает, о чём речь. И это при том, что в Китае WeChat и Alipay такие колоссы? Как бы то ни было, в огромном мире, как оказалось, есть такие места, где не в ходу ни WeChat, ни Alipay.

«Плашка бесполезная», – подумал я в тот момент о таком функциональном смартфоне. Оставалось только одно: извлечь из кармана все оставшиеся деньги – чуть больше двух тысяч йен - и протянуть официанту вместе со смартфоном. «Этот iPhone8, как ни оценивай, а всё же он стоит больше тысячи йен. Давайте, я оставлю его в залог, а вы мне позволите сходить в гостиницу за деньгами», – обратился я к официанту. Тот наконец-то закивал утвердительно. Быть может, до сих пор в этом заведении не видывали такого бестолкового клиента.

Пагубная зависимость от электронных расчётов: разучился считать в уме

Вернувшись из гостиницы с десятитысячной банкнотой в кулаке, я продолжил выпивать в том же заведении. Мне подумалось: быть может, хоть так смогу немного искупить свою провинность... С этого случая я стал носить с собой повсюду наличную сумму посолиднее, и за три месяца мне больше ни разу не пришлось отдавать смартфон.

Между тем столь радикальный возврат «назад в наличную эпоху» оказал неожиданно благотворный эффект. Я заметил, насколько успел поглупеть, иначе говоря, мне бросилось в глаза, насколько я разучился считать деньги.

Всё моё пребывание в Японии преподаватели организации, которая меня принимала, то и дело планировали поездки и экскурсии и заранее приобретали билеты, а мне просто об этом сообщали. Поскольку они расплачивались своими собственными деньгами, при следующей встрече я им эти суммы возвращал. Любезная забота со стороны таких уважаемых людей, как преподаватели, была для меня большой честью, и я заблаговременно заботился о том, чтобы эти деньги приготовить и аккуратно рассчитаться. В первый раз вернуть нужно было 2600 йен. Я же аккуратнейшим образом приготовил… 2400. Отдавая, я стал торжественно произносить слова благодарности: «Вы столь любезно мне помогли. Я очень вам признателен за ваши хлопоты». «Ну что вы, пустяки. Однако здесь не хватает двухсот йен...» – услышал я в ответ.

От невыносимого стыда я покраснел как рак. Стыд был ещё более жгучим оттого, что я чувствовал его ещё и перед собственным отцом, в прошлом преподавателем математики. Не то, чтобы я любил арифметику, но с подсчётом денег справлялся с младых ногтей. В детстве, когда мимо дома проходил продавец овощей, отец, который отправлял меня купить по мере необходимости баклажаны, огурцы, сладкие перцы или ещё чего-нибудь, что кончилось в доме, доверял мне рассчитаться и вручал десять юаней. В те дни я ни разу не ошибся. Мыслимо ли, что теперь я допускаю подобную глупость!

Второй раз случился, когда за меня оплатили стоимость уроков и заявку на участие в марафоне. Мне необходимо было вернуть ответственному 4655 йен. Целый день я искусно пускал в обращение и банкноты и монеты, расплачиваясь за обед и за ужин, чтобы подготовить требуемую сумму. Поэтому в момент встречи я уверенно протянул подготовленные деньги. А ответственный, пересчитав полученное, вернул мне монету в десять йен со словами: «Многовато дали». На этот раз денег, слава небесам, хотя бы хватило, но поскольку я так внимательно всё пересчитывал, ошибиться было как-то обидно. Словно я не смог сдать школьный тест.

Звон мелочи, так и норовящей собраться в кучу

Разница между расчётом через смартфон и наличным расчётом – это не просто разница в способах оплаты. Она связана с различиями ценностей и образа жизни.

В Китае я уже давно привык расплачиваться, пользуясь системой WeChat. При покупках цифры знай себе мерцают на экране смартфона, а ты просто них взираешь, и расставание с деньгами – не более чем визуальное ощущение. Потому-то приятели частенько жалуются: с тех пор, как стал расплачиваться через смартфон, денежки чересчур легко проматываются.

Суммы на карманные расходы, «заряженные» в смартфон, воспринимаются вовсе не как деньги: поскольку ты их не достаёшь руками из кошелька, тратить ни чуточки не жалко. А когда потратил все «заряженные в телефон» «карманные», рассчитываться можно «привязанной» к телефону банковской картой, а если и на ней денег не осталось – всегда к услугам онлайновые кредитные услуги компании Alibaba.

Насколько ты перестал считать деньги? Быть может, уже совсем разучился? В городе Чэнду один из преподавателей заметил, что его ученики уже не различают юани разного достоинства. И это неудивительно, ведь этим детям не доводилось ими пользоваться; более того, им и видеть-то наличные деньги почти не довелось.

В сравнении с расчётами через смартфон, пользоваться наличными гораздо сложнее. Для того, чтобы рассчитываться наличными, требуются не только не лишённые осязания руки, но ещё и голова. Иначе говоря, чтобы расплатиться наличными в круглосуточном магазинчике по соседству, требуется целое «комплексное мышление».

Японские йены – купюры с большим количеством знаков, в сравнении с китайским юанем удельная ценность йены невелика. В Японии принято тщательно устанавливать цену и рассчитываться – до последней йены. Поэтому приходится продумывать самый настоящий «план комплектации оплаты» – прикидывать, сколько извлечь банкнот, а сколько мелочи разного достоинства. Иначе получаемая на сдачу мелочь станет скапливаться, и по мере её накопления ты станешь всё громче бренчать при ходьбе.

Привыкая к наличным, становишься прижимистее

Сразу по приезду в Японию мне казалось ужасно неудобным и обременительным пользоваться мелочью, и я предпочитал каждый раз рассчитываться, доставая из бумажника купюры – тысячу, пять тысяч, десять тысяч йен, обильно получая на сдачу монеты. Но постепенно я стал замечать, что монеты – вещь довольно удобная. Особенно летом: замечаешь на вокзале или на улице торговый автомат, бросаешь пару монеток – и прохладный напиток со сдачей оказываются у тебя в руках буквально через секунду. Я не просто исцелился от неприязни к мелочи – теперь я безошибочно различаю достоинство монеток на ощупь. Расплачиваясь, я извлекаю монеты привычным движением, и нередко ловлю на себе одобряющий взгляд кассира. Вполне можно утверждать, что умение пользоваться мелочью, как и умение пользоваться метро – своего рода барометр, мерило того, насколько ты привык к жизни в Японии.

Постепенно я стал прижимист, и теперь усердно экономлю. Каждый раз, когда я расплачиваюсь, в голове словно пощёлкивают косточки на невидимых счётах. Ощущение «ушедшей эпохи» и «неудобства» от отсутствия расчётов через смартфон меня совершенно покинуло. Возьмём, к примеру, минимаркеты шаговой доступности комбини. Я совершенно привык делать покупки в FamilyMart – их магазины есть и в Токио, и в Чэнду. Примечательно то, что расчёт наличными в первом случае и через смартфон во втором ничуть не отличается по затрачиваемому времени.

Скажу больше. Неужели вы вправду заняты настолько, вам было необходимо экономить 3 секунды времени?



В магазинах-комбини системы безналичных расчётов постоянно развиваются

Как я прогневал водителя

В городе Чэнду мне довелось прожить 20 дней подряд без наличных денег и кошелька. В очередной такой день, пообедав, я сел в такси, чтобы ехать на работу. Водителем был мужчина в возрасте за 60. Подъехав к зданию, где находится фирма, я, как обычно, достал смартфон, чтобы оплатить проезд через QR-код. Но внезапно водитель сильно рассердился – настолько, что лицо побагровело. «Знал бы, что вы без наличных – вообще бы вас не повёз! Нет, чтобы сразу сказать, что у вас при себе денег нет! Терпеть не могу все эти нудные смартфонные расчёты!»

Ничего не оставалось ничего, кроме как спешно позвонить в офис своему коллеге и попросить вынести 20 юаней наличными. Слушая, как я звоню, водитель немного успокоился. Тогда-то я и заметил: сердился он не на меня. Его гнев был обращён на эпоху, в которой расчёты через смартфон стали столь повсеместны. А вам приходилось задумываться о пожилых людях, которые не умеют пользоваться смартфонами? Кто решил за этого водителя, что он обязан вести расчёты через смартфон? Очевидно, именно это и вызывало его гнев.

Быть снисходительнее к тем, кто слаб в обращении с мобильными технологиями

В Китае возникла тенденция презрительно относиться к тем, кто не пользуется расчётами через мобильные устройства. Дескать, «отвергнутые временем» или «отсталые на всю эпоху». Между тем в Японии – стране, где изобрели QR-код, взрастившей таких предпринимателей как Сон Масаёси, рассчитываться наличными – по-прежнему мейнстрим. Приятель, который приобрёл в Японии земельный участок, когда шёл рассчитываться, принёс наличными 30 млн йен, и как он утверждает, очень пожилой продавец смотрел на эту кучу наличных так, что можно было уловить его мысли: теперь-то мне надолго обеспечено спокойное будущее.



Немало питейных заведений по-прежнему придерживаются правила «принимаем только наличные»

Тому, что мобильные расчёты недостаточно развиты, есть масса причин. В стране пока не появились такие гиганты-монополисты как WeChat или Alipay, а люди очень высоко ценят свою приватность и не горят желанием, чтобы корпорации пользовались данными об их потребительских привычках.

Однако, как мне кажется, имеется и более весомая причина. Нельзя оценивать, насколько «прогрессивно» или «непрогрессивно» общество только по меркам наиболее сообразительных или богатых людей; нельзя об этом судить и по тому, насколько всё выгодно и удобно молодёжи. Я считаю, что следует больше присматриваться и к тому, как чувствуют себя пожилые люди: что бы ни говорили по поводу их «глупости» и «отсталости», насколько они счастливы?

Текст: Чжан Ли

Фотографии к тексту: Ку Суо

Фото к заголовку: PIXTA

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