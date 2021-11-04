В Токио мусоровоз провалился под землю
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Токио, 2 ноября (Jiji Press). В Токио мусоровоз застрял в воронке, которая внезапно образовалась на улице в районе Китидзёдзи в районе Мусасино.
Около 5:50 утра 2 ноября водитель машины позвонил в полицию, сказав, что задние колеса застряли в яме.
По данным полицейского участка Мусасино столичного департамента полиции, воронка находится на улице с односторонним движением в жилом районе недалеко от торгового центра Kichijoji Tokyu Department Store. Подтверждено появление ямы около 10 метров в длину, 4 метра в ширину и 2-5 метров в глубину.
Вызвав полицию, водитель мусоровоза и его коллега самостоятельно вышли из машины, они не пострадали.
Рядом с воронкой есть строительная площадка, но пока неизвестно, связаны ли строительные работы с инцидентом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]