В Токио мусоровоз провалился под землю

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Токио, 2 ноября (Jiji Press). В Токио мусоровоз застрял в воронке, которая внезапно образовалась на улице в районе Китидзёдзи в районе Мусасино.

Около 5:50 утра 2 ноября водитель машины позвонил в полицию, сказав, что задние колеса застряли в яме.

По данным полицейского участка Мусасино столичного департамента полиции, воронка находится на улице с односторонним движением в жилом районе недалеко от торгового центра Kichijoji Tokyu Department Store. Подтверждено появление ямы около 10 метров в длину, 4 метра в ширину и 2-5 метров в глубину.

Вызвав полицию, водитель мусоровоза и его коллега самостоятельно вышли из машины, они не пострадали.

Рядом с воронкой есть строительная площадка, но пока неизвестно, связаны ли строительные работы с инцидентом.

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