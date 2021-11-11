В Японии произошла первая в этом сезоне вспышка птичьего гриппа

Новости

Акита / Токио, 10 ноября (Jiji Press). Администрация префектуры Акита сообщила о выявлении инфекции птичьего гриппа, предположительно вызванной высокопатогенным вирусом, на птицеферме в городе Ёкота.

В этом сезоне вспышка птичьего гриппа в стране наблюдается впервые. Всего на ферме будет забито около 143 тысяч цыплят. Префектура обратилась за помощью к Силам самообороны.

По данным администрации префектуры, 9 ноября местный центр санитарии домашнего скота получил сообщение о том, что на ферме погибло несколько цыплят. После того, как простой тест на птичий грипп показал положительные результаты у некоторых мёртвых птиц, администрация префектуры провела генетический тест и обнаружила, что вирус считается высокопатогенным.

По данным префектуры, с 7 по 8 ноября на ферме погибло около 190 птиц, и вирус был обнаружен у 12 из них. Правительство префектуры запретило шести фермам в радиусе 10 км от пострадавшего объекта перемещать кур и яйца.

После вспышки птичьего гриппа утром 10 ноября японское правительство провело встречу министров, на которой участники согласились принять все возможные меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме