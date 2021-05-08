В Японии любят яйца: стабильные низкие цены и разнообразие применения

Яйца – незаменимый компонент завтраков в Японии, их едят жареными, варёными, сырыми. Они также удобны тем, что их можно покупать практически по одной цене в течение всего года.

Японцы в среднем потребляют 292 яйца в год

Даже если не есть яйца сами по себе, мы потребляем их в составе разнообразнейших продуктов – в хлебе, лапше и прочих повседневных блюдах, поэтому ежегодное потребление яиц в Японии чрезвычайно велико. По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, годовое потребление на душу населения в 2019 году составило 17,5 кг, в пересчёте на средний размер яиц (М, около 60 граммов) это составляет 292 штуки. В 1960 году в год съедали около 105 яиц, то есть за 60 лет их потребление выросло в 2,8 раза. Японцы добавляют сырые яйца в рис и сукияки, в японской кухне немало популярных блюд с яйцами – омлет тамагояки, рис с яйцом и курицей оякодон. Яйца несложно готовить и они имеют высокую пищевую ценность, благодаря чему и стали незаменимым продуктом на столах японских потребителей.

Полвека стабильных цен

Ещё одна причина роста потребления – невысокая цена. Если другие свежие продукты, такие как овощи и фрукты, могут расти в цене, если из-за погодных условий ухудшается урожай, то цены на яйца всегда стабильны, и их можно купить в супермаркете круглый год, подчас даже менее 100 йен за упаковку в 10 штук.

Если сравнить колебания цен на яйца и на продукты питания в целом за 50 лет, то мы увидим, что к 2020 году цены на продукты питания в целом выросли в 3,5 раза по сравнению с 1970 годом, но при этом цена на яйца поднялась всего в 1,6 раза.

Безусловно, сохраняющиеся на протяжении полувека стабильные и низкие цены – благо для потребителей, однако добиться этого не слишком просто. Куры хуже несутся в середине лета и зимой, в зависимости от сезона колеблется и потребление – в декабре готовят рождественские торты, зимой японцы любят поесть одэн и сукияки, а летом оно снижается. Однако магазинные цены стабильны в течение всего года.

При этом оптовые цены как раз отражают баланс между спросом и предложением и колеблются в зависимости от времени года. Летом производство и потребление вялые, но осенью цены начинают расти из-за потребления сезонных продуктов, в том числе тех, где яйцо в продуктах сетевых ресторанов символизирует луну в связи с традицией осеннего любования луной (цукими), и достигает пика в декабре из-за спроса на рождественские торты и новогодние блюда (о-сэти). В январе цена падает из-за реакции на опережающие торги в связи с окончанием года и новогодними праздниками.

Как выживают птицефабрики?

Птицефабрики по производству яиц многократно повторяют цикл, при котором в периоды низкого спроса снижают поголовье кур, повышая его ко времени роста цен. Количество кур-несушек в Японии составляло 124 миллиона в 1979 году и 142 миллиона в 2019 году. При этом количество производящих яйца хозяйств из-за отсутствия преемников и стремительного роста цен на корм для птиц сильно уменьшилось – в 1973 году яйца производило 247 100 хозяйств, а в 2019 году их осталось меньше одной сотой от этого количества, всего 2120, зато если в 1979 году в среднем такое хозяйство содержало 501 несушку, то через 20 лет, в 1999 году, их количество выросло до 28 200, а ещё через 20 лет, в 2019 году, – уже 66 900. Смогли выжить только те фермы, где производство можно вести в больших масштабах, переключившись на породы с лучшей яйценоскостью и снизив затраты на производство и транспортировку, построив птичники, не требующие ручного труда.

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, из 13 типов агрохозяйств, таких как производители риса, сельхозпродуктов на суходольных полях, производители фруктов и т. п., только производящие яйца птицефабрики в 2019 году вышли в дефицит что наглядно показывает сложность этого бизнеса.

Влияние нового коронавируса и птичьего гриппа

В 2020 году стандартная цена сделки в апреле была значительно выше, чем в предыдущем году, из-за значительного увеличения потребления домашних хозяйств в связи с самоизоляцией для предотвращения распространения нового коронавируса. Однако из-за последующего объявления чрезвычайной ситуации спрос со стороны ресторанов и перерабатывающих предприятий резко упал, и в мае упали цены. Поскольку стандартная цена сделки упала ниже стабильной стандартной цены в 161 йену за килограмм, Японская ассоциация птицеводства продолжила корректировку производства для стабилизации цен.

В апреле 2021 года предложение сократилось из-за последствий птичьего гриппа, который распространяется с прошлого года, и цена достигла самой высокой отметки за последние пять лет.

В Японии уровень самообеспеченности продуктами питания составляет всего 38% (в пересчёте на калорийность), но в потреблении яиц яйца местного производства составляют 96%, и очень хотелось бы, чтобы в продаже всегда оставались недорогие японские яйца, произведенные с высокими санитарными стандартами и которые можно есть сырыми.

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