В Японии в 2019 году вырос уровень самообеспеченности продуктами питания

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Токио, 5 августа (Jiji Press). Уровень продовольственной самообеспеченности Японии по количеству калорий в 2019 финансовом году, который закончился 31 марта, вырос на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом до 38% благодаря росту урожая пшеницы, как сообщает Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Рост отмечен впервые за за 11 лет. В 2018 финансовом году этот показатель был на рекордно низком уровне в 37%. Пока неизвестно, удастся ли достичь поставленной правительством цели повысить его до 45% к 2030 году из-за падения потребления риса и старения работников сельского хозяйства.

Благодаря погодным условиям производство пшеницы в 2019 финансовом году выросло на 35% до 1,03 млн тонн. Повышению уровня самообеспеченности страны продуктами питания способствовали и высокие урожаи овощей, в том числе сои.

Однако отрицательно сказались падение потребления риса и плохие уловы скумбрии и сайры. Потребление риса на душу населения упало на 1% до 53 килограммов.

По продуктам питания уровень самообеспеченности составил 98% для риса, 17% для пшеницы и 11% для говядины.

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