Honda выиграла чемпионат F1 в финальном сезоне

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Абу-Даби / Токио, 13 декабря (Jiji Press). Honda Motor Co. с победой вышла из серии автогонок «Формулы-1» после того, как гонщик Макс Ферстаппен выиграл чемпионат Red Bull Racing Honda 12 декабря.

Это был первый выигранный чемпионат на автомобиле Honda за 30 лет с тех пор, как Айртон Сенна завоевал первое место 1991 года на машине McLaren Honda.

Honda объявила, что покинет соревнования «Формулы-1» после окончания этого сезона, чтобы сосредоточиться на электрификации своих автомобилей.

Автомобиль Red Bull Racing Honda был выставлен перед штаб-квартирой Honda в токийском районе Минато 13 декабря вместе с большой фотографией Ферстаппена и сообщением со словами «Мы сделали это вместе».

24-летний голландский гонщик выиграл свою десятую гонку в сезоне на Гран-при Абу-Даби на машине, оснащённой силовым агрегатом, поставленным японским автопроизводителем. Победа на автодроме Яс-Марина закрепила за Ферстаппеном титул чемпиона мира в сезоне 2021 года.

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