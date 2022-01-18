27-я годовщина землетрясения Хансин-Авадзи в Японии

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Кобе, 17 января (Jiji Press). Япония отметила 27-ю годовщину Великого землетрясения Хансин-Авадзи 1995 года, разрушившего портовый город Кобе и близлежащие районы. Пережившие землетрясение люди вновь подтвердили свои намерения передать память об уроках землетрясения последующим поколениям.

В парке в районе Тюо люди зажгли бамбуковые фонари и вознесли безмолвные молитвы в 5:46 утра, время, когда 17 января 1995 года в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Среди участников мероприятия была 60-летняя Такаи Тидзуко, чей годовалый сын Сё погиб от падения ящика, а его сестра-близнец осталась невредимой во время землетрясения.

«Спустя 27 лет я, наконец, могу надеяться, что проживу остаток своей жизни с дочерью в радости», – сказала Такаи.

Администрация города Кобе, центра префектуры Хёго, провела поминальную церемонию, на которой Тасиро Сакуто, 37-летний певец и автор песен, как представитель семей погибших зачитал траурные слова.

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