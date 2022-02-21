В США помнят насильственное интернирование американских японцев в годы Второй мировой войны: Джо Байден

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Токио, 19 февраля (Jiji Press). Исполнилось 80 лет с момента принятия исполнительного указа, санкционировавшего насильственное интернирование американцев японского происхождения во время Второй мировой войны.

В заявлении, опубликованном 18 февраля, президент США Джо Байден подчеркнул обещание никогда не повторять подобных ошибок.

Указ президента и последующие действия правительства США «представляют собой одну из самых позорных страниц в истории нашей страны», говорится в заявлении.

«Сегодня мы подтверждаем официальные извинения федерального правительства перед американцами японского происхождения, чьим жизням был нанесен непоправимый вред в этот тёмный период нашей истории», – говорится в заявлении.

«Мы подтверждаем нашу приверженность Nidoto Nai Yoni», – говорится в заявлении с использованием японской фразы «Пусть это не повторится».

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