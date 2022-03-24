В Японии Верховный суд признал конституционным запрет на разные фамилии для супругов

Новости

Токио, 24 марта (Jiji Press). Верховный суд Японии оставил в силе решения судов низшей инстанции о конституционности положений закона, запрещающих супружеским парам использовать разные фамилии.

В решении, вынесенном 22 марта, третья судейская коллегия отклонила апелляции, поданные состоящими в фактическом браке парами по двум отдельным искам. Они заявляли, что положения Гражданского кодекса и закона о регистрации семьи являются неконституционными, и потребовали от правительства Японии возмещения ущерба.

Все пять судей отклонили требования о возмещении ущерба, а двое из пяти – Ватанабэ Эрико и Уга Кацуя – отметили, что положения неконституционны. В 2015 и 2021 годах Большая коллегия Верховного суда постановила, что эти положения являются конституционными.

Ватанабэ сказала, что эти положения явно ограничивают свободу брака, гарантированную Конституцией.

Ссылаясь на опрос общественного мнения, показывающий, что более большинства респондентов в возрасте до 40 лет поддерживают разные фамилии для супругов, она сказала: «Необходимо обеспечить, чтобы ограничения во имя сохранения семейной системы не давили на молодые поколения». Между тем, она не признала неспособность японского парламента принять законодательные меры по вопросу о разных фамилиях.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме