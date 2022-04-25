Подтверждена смерть десяти человек, находившихся на борту пропавшего возле Хоккайдо туристического судна

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Саппоро, 24 апреля (Jiji Press). Десять человек были обнаружены после того, как 23 апреля туристическое судно с 26 людьми на борту пропало у префектуры Хоккайдо на севере Японии, сообщили представители береговой охраны.

По данным Первого регионального штаба береговой охраны в городе Отару на Хоккайдо, все 10 человек погибли.

Судно, как полагают, перевернулось и затонуло, сообщили в штабе.

Береговая охрана и другие службы продолжают поиски оставшихся 16 человек в водах, где температура на поверхности составляет от 2 до 3 градусов по Цельсию.

23 апреля туристическое судно вызвало помощь около 13:20, а примерно через час потеряло связь после сообщения о том, что нос судна набирает воду и оно наклоняется примерно на 30 градусов.

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