В Японии в возрасте 119 лет умерла Танака Канэ, признанная самым старым человеком в мире

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Фукуока, 25 апреля (Jiji Press). Танака Канэ, которая была признана Книгой рекордов Гиннеса в качестве самого старого человека в мире и самого старого человека в Японии, скончалась 19 апреля в больнице в городе Фукуока на юго-западе Японии. Ей было 119 лет.

Она родилась в деревне Вадзиро, ныне районе города Хигаси, 2 января 1903 года.

В марте 2019 года Книга рекордов Гиннесса признала Танаку старейшим живущим человеком в мире. Танака в сентябре 2020 года стала самым старым человеком, когда-либо жившим в Японии, обогнав Тадзиму Наби, который был жителем городка Кикай в префектуре Кагосима, также на юго-западе Японии, и умер в 2018 году в возрасте 117 лет и 260 дней.

Согласно источникам, включая правительство префектуры Фукуока, Танака долгое время вместе с мужем владела магазином риса.

В 2005 году, когда ей исполнилось 102 года, Танака начала жить в доме престарелых в городе Фукуока. Танака, которая любила шоколад и газированные безалкогольные напитки, такие как кола, общалась с работниками дома престарелых с помощью жестов – например, поднимая большой палец.

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