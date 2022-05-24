Президент США Джо Байден пообещал решить проблему похищенных Северной Кореей японцев
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Токио, 23 мая (Jiji Press). Президент США Джо Байден пообещал тесно сотрудничать с японским правительством для достижения скорейшего решения проблемы японских граждан, похищенных Северной Кореей несколько десятилетий назад, во время встречи с членами семей похищенных в Токио.
Встреча состоялась в Государственном гостевом доме, на ней присутствовали 11 членов семьи, в том числе Ёкота Такуя, 53-летний руководитель группы семей похищенных и младший брат Мэгуми, похищенной в 1977 году в возрасте 13 лет.
Такуя выразил свое разочарование и горе, объяснив Байдену, что его отец Сигэру умер, так и не сумев воссоединиться со своей дочерью.
«Все члены семей похищенных испытывают одинаковую боль», – сказал Такуя.
«Я хочу, чтобы моя мать увидела Мэгуми на японской земле», – добавил он, выразив надежду, что Соединённые Штаты приложат усилия для того, чтобы это произошло.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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