Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о защите жертв порнографии
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Токио (Jiji Press) -- 27 мая Палата представителей японского парламента одобрила законопроект о защите людей, которые оказались в порнографических видеороликах против своей воли.
Законопроект, представленный председателем правительственного комитета нижней палаты парламента Японии, был принят единогласно.
Ожидается, что он вступит в силу во время очередной сессии, которая завершится 15 июня, после обсуждения в верхней палате японского парламента - Палате советников.
Законопроект предусматривает период, в течение которого порноактеры могут свободно расторгать контракты после выхода эфир видеороликов с их участием.
Этот период длительностью два года будет действовать течение двухлетнего переходного этапа с момента вступления в действие законодательства, а также в течение одного последующего года.
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